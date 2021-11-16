Семеро польских полицейских пострадали при попытке мигрантов прорваться через границу
Полиция Польши сообщила об очередной попытке мигрантов прорваться через границу, в результате которой были ранены семь правоохранителей
Об этом сообщает Twitter польской полиции.
Семь полицейских пострадали от брошенных в них мигрантами предметов. Двоих из них с ранениями головы отправили в больницу, у пяти травмированы руки и ноги.
- 16 ноября Минобороны Польши сообщало о том, что применяет против мигрантов слезоточивый газ и поливает их водой, а белорусы раздавали беженцам шумовые гранаты.
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