Семеро польских полицейских пострадали при попытке мигрантов прорваться через границу

Об этом сообщает Twitter польской полиции.



Семь полицейских пострадали от брошенных в них мигрантами предметов. Двоих из них с ранениями головы отправили в больницу, у пяти травмированы руки и ноги.

Полиция добавила, что отразила атаку. В польских правоохранителей бросали камнями, палками, металлическими трубами и шумовыми гранами. Польская сторона утверждает, что за нападением стоит белорусский режим.Полиция добавила, что отразила атаку.