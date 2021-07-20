Семенченко заявил, что получил от СБУ ходатайство об изменении меры пресечения

Об этом он написал в Facebook.



"Дело" незаконного вооруженного формирования Семенченко "настолько быстро разваливается, что у его заказчиков остается один путь. Кинуть меня снова за решетку и запугивать ветеранов. Ходатайство об изменении меры пресечения от СБУ уже получил", - написал экс-нардеп.



Ему инкриминируют три статьи: создание незаконного военизированного вооруженного формирования, приобретение и хранение оружия и организация теракта (обстрел канала "112 Украина").

14 июля Семенченко перевели из СИЗО под домашний арест .