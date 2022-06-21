Об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на решение суда, озвученное на заседании 21 июня, и письма начальника ГУР Кирилла Буданова в Киевский апелляционный и Шевченковский районный суды.

Киевский апелляционный суд сменил Семену Семенченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. В то же время Главное управление разведки Министерства обороны ходатайствовало об освобождении командира батальона "Донбасс" и его мобилизации для обороны Украины от российского агрессора.



Отмечается, что 13 июня начальник ГУР Кирилл Буданов обратился в Киевский апелляционный суд и Шевченковский районный суд Киева с письмами, в которых ручался за Семена Семенченко.



В обращении Буданова говорилось, что Семенченко "обладает высокими организационными качествами, успешно действовал как командир подразделения, руководил и непосредственно организовывал оборону населенных пунктов и территорий", поэтому "сейчас его организаторские способности принесут пользу стране и обороне".



Начальник ГУР также отметил, что Семенченко уже заявлял – и неоднократно – о желании принять участие в обороне Украины. Кроме того, президент Зеленский допускал вовлечение в оборону государства опытных бойцов, находящихся под стражей или отбывающих наказание.



Буданов также подчеркнул, что Семенченко обвиняется в преступлениях, не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан страны, и его вина не доказана.



"Большинство обвиняемых по этому делу исполняют долг по обороне Украины с оружием в руках в официальных подразделениях", - сказал Буданов.



Он также добавил, что семья Семенченко находится в Киеве, а сам командир батальона "Донбасс" готов вернуться к рассмотрению дела после окончания военного положения.



Главное управление разведки Минобороны инициировало рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения и включении Семенченко в ряды подразделений Вооруженных сил Украины. ГУР также придерживается мнения, что польза от Семенченко в ВСУ превалирует над рисками, что он может избежать ответственности.



Главное управление разведки обещает в случае освобождения Семенченко из-под стражи проконтролировать его прибытие в воинскую часть и дальше на фронт. А после окончания боевых действий готово гарантировать участие Семенченко в надлежащих судебных процессах.



Киевский апелляционный суд постановил удовлетворить частично апелляционную жалобу защитника Семенченко и освободить его из-под стражи под круглосуточный домашний арест.