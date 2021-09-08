Семенченко продлили арест на два месяца
Соломенский районный суд Киева продлил арест экс-нардепу Семену Семенченко на два месяца
Об этом сообщила страница Free Cемен Семенченко в Facebook.
"Семенченко продлили содержание под стражей еще на 2 месяца. Судья Оксюта удовлетворил в полном объеме ходатайство прокурора", - говорится в сообщении.
Сторона защиты планирует подавать апелляцию.
Ему инкриминируют три статьи: создание незаконного военизированного вооруженного формирования, приобретения и хранения оружия и организацию теракта (обстрел канала "112 Украина").
20 августа он объявил голодовку .
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