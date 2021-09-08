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Семенченко продлили арест на два месяца

8 сентября, 2021 среда
20:22
Общество Семен Семенченко

Соломенский районный суд Киева продлил арест экс-нардепу Семену Семенченко на два месяца

Об этом сообщила страница Free Cемен Семенченко в Facebook.

"Семенченко продлили содержание под стражей еще на 2 месяца. Судья Оксюта удовлетворил в полном объеме ходатайство прокурора", - говорится в сообщении.

Сторона защиты планирует подавать апелляцию.

Ему инкриминируют три статьи: создание незаконного военизированного вооруженного формирования, приобретения и хранения оружия и организацию теракта (обстрел канала "112 Украина").

20 августа он объявил голодовку .

Семен Семенченко
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