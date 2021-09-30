Семенченко перевели из изолятора СБУ в Лукьяновское СИЗО
Екснардепа Семена Семенченко перевели из изолятора СБУ в Лукьяновское СИЗО
Об этом сообщила его жена Наталья Музыка.
"После вчерашнего визита представителей Уполномоченного по правам человека в изолятор СБУ Семена Семенченко перевели в Лукьяновское СИЗО", - написала она.
- Напомним, Семенченко инкриминируют три статьи: создание незаконного военизированного вооруженного формирования, приобретения и хранения оружия и организацию теракта (обстрел канала "112 Украина").
- 20 августа он объявил голодовку.
- 8 сентября Соломенский районный суд Киева продлил арест екснардепу Семену Семенченко на два месяца.
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