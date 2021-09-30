Семенченко перевели из изолятора СБУ в Лукьяновское СИЗО

Об этом сообщила его жена Наталья Музыка.

"После вчерашнего визита представителей Уполномоченного по правам человека в изолятор СБУ Семена Семенченко перевели в Лукьяновское СИЗО", - написала она.

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