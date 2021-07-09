Семенченко объявили подозрение в хранении оружия

Об этом в комментарии УП сообщил адвокат Семенченко Владислав Добош, а также об этом говорится в тексте подозрения.

Как отмечается, к делу о создании незаконного вооруженного формирования и организации совершения террористического акта добавилось еще одно - приобретение и хранение оружия (ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).

Адвокат Семенченко отметил, что подозрение была ожидаемо, однако удивление вызывает время его вручения. Ведь существование незаконного вооруженного формирования вроде как должно предусматривать наличие оружия у его членов.

Добош подчеркнул, что подозрение основано на показаниях, что оружие, которое нашло следствие, принадлежит именно Семенченко.

В тексте подозрения говорится, что в апреле 2020 года Семенченко якобы отдал указание бывшему атовцу Вадиму Боровику перевезти оружие на тренировочную базу так называемого незаконного военного формирования в селе Сувид. Для этого Семенченко якобы дал Боровику деньги. В подозрении указывается, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие поскольку находился в подчинение Семенченко. Весь ход операции якобы "был под личным контролем" последнего.

26 марта Cеменченко был арестован на 2 месяца без права внесения залога.

Также Печерский райсуд Киева отправил экс-командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского под круглосуточный домашний арест по делу о частной военной компании

Шевченко вышел из СИЗО, заплатив 5 млн грн залога в деле о незаконной частной военной компании. Однако Киевский апелляционный суд оставил под арестом бывшего депутата Рады Семена Семенченко по делу о создании частной военной компании.

22 июня Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко, подозреваемого в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

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