Об этом сообщает Объединенное командование Военно-воздушных сил НАТО.

28 июля воздушное командование НАТО провело динамичную дальнюю операцию над Румынией под контролем Объединенного центра воздушных операций в Торрехоне.

К румынским истребителям F-16 присоединились французские Rafale и немецкие Tornado, которые были развернуты со своих баз. К ним присоединился истребитель ВМС США EA-18 из авианосной ударной группы США "Гарри Трумэн", которые находятся в Адриатическом море.

Формирование моделировало боевые действия с бельгийскими истребителями F-16 и испанскими F-18 и французской системой ПВО наземного базирования SAMP/T.



"Объединение семи членов Североатлантического союза для такого сложного учебного мероприятия подчеркивает способность НАТО сосредоточивать многонациональный огонь и влияние воздушных, морских и сухопутных компонентов в одном и том же месте в одно и то же время, а также обеспечить способность быстро реагировать в случае, если Североатлантический союз окажется под угрозой", - прокомментировали в НАТО.

Кульминацией мероприятия стал облет самолетов-участников на авиабазе Михаил Когальничану вблизи румынской Константы. Таким образом Альянс продемонстрировал передовой многонациональный потенциал воздушных сил НАТО.

Как отмечают в Альянсе, учения соответствуют международным законам и стандартам и не являются ответом на текущие геополитические события. Учения являются частью мероприятий НАТО, направленных на защиту восточного фланга и обеспечение безопасности союзников в этом регионе.

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