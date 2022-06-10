Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Между 2 и 3 часами ночи враг открывал огонь из миномета по территории Середино-Будской общины. 7 прилетов", - рассказал он.

Жертв и разрушений в результате обстрелов нет.

9 июня на Сумщине украинский самолет сбил вражескую ракету .

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