Семь прилетов: захватчики обстреляли из миномета пограничную общину в Сумской области
Ночью 10 июня в Сумской области россияне 7 раз обстреляли из миномета Середино-Будскую общину
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Между 2 и 3 часами ночи враг открывал огонь из миномета по территории Середино-Будской общины. 7 прилетов", - рассказал он.
Жертв и разрушений в результате обстрелов нет.
- 9 июня на Сумщине украинский самолет сбил вражескую ракету .
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