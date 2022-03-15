Семь погибших и трое спасенных: харьковские спасатели за минувшие сутки 34 раз выезжали на ликвидацию пожаров и завалов

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области в Фейсбуке со ссылкой на оперативные данные по состоянию на 7:30 15 марта.



"Враг проводил обстрелы и воздушные бомбардировки различных объектов жилых кварталов Харькова и сельских населенных пунктов области. Всего за сутки спасатели совершили 34 выезда для ликвидации пожаров, а также разбора завалов разрушенных зданий", - говорится в сообщении.



Так, 14 марта, продолжались аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, а также в Изюмском районе области.



"В этот день спасатели спасли из-под завалов 3 человек. Нашли и достали из-под обломков строительных конструкций 7 погибших", - указала ГСЧС.



Ночью около 23:30 вражеские снаряды повредили торговые площадки и жилые дома в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар, быстро распространившийся на значительную площадь. Огонь тушили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.



"Пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 34 выезда на обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов", – сообщило ведомство.

Напомним, по данным Национальной полиции области, в Харьковской области россияне убили уже более 200 гражданских, из которых 11 детей.