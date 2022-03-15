Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Семь погибших и трое спасенных: харьковские спасатели за минувшие сутки 34 раз выезжали на ликвидацию пожаров и завалов

Семь погибших и трое спасенных: харьковские спасатели за минувшие сутки 34 раз выезжали на ликвидацию пожаров и завалов

15 мартa, 2022 вторник
08:08
война с Россией

За минувшие сутки спасатели в Харькове и окрестных населенных пунктах совершили 34 выезда для ликвидации пожаров, а также разбора завалов разрушенных зданий

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области в Фейсбуке со ссылкой на оперативные данные по состоянию на 7:30 15 марта.

"Враг проводил обстрелы и воздушные бомбардировки различных объектов жилых кварталов Харькова и сельских населенных пунктов области. Всего за сутки спасатели совершили 34 выезда для ликвидации пожаров, а также разбора завалов разрушенных зданий", - говорится в сообщении.

Так, 14 марта, продолжались аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, а также в Изюмском районе области.

"В этот день спасатели спасли из-под завалов 3 человек. Нашли и достали из-под обломков строительных конструкций 7 погибших", - указала ГСЧС.

Ночью около 23:30 вражеские снаряды повредили торговые площадки и жилые дома в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар, быстро распространившийся на значительную площадь. Огонь тушили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 34 выезда на обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов", – сообщило ведомство.


Напомним, по данным Национальной полиции области, в Харьковской области россияне убили уже более 200 гражданских, из которых 11 детей.
Харькв
ДСНС
Читайте также:
14 мартa, 2022 понедельник
Украинская армия контратаковала возле Изюма
Антониу Гутерреш
14 мартa, 2022 понедельник
Генсек ООН считает возможной перспективу ядерного конфликта
14 мартa, 2022 понедельник
Воины ВСУ ударили по тыловой инфраструктуре врагов, – Генштаб
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.22
    Покупка 29.22
    Продажа 31.05
  • EUR
    Покупка 32.25
    Продажа 34.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 мартa
08:40
Испания арестовала яхту российского олигарха стоимостью $140 млн, - СМИ
08:22
Эксклюзив
Орки испугались 2,5 тыс. единиц стрелкового оружия на руках у горожан и сбежали из Конотопа, – Семенихин о переговорах с российскими оккупантами
08:16
Поезда не будут останавливаться: станцию метро "Лукьяновская" повредило взрывной волной (ФОТО)
07:49
Зеленые коридоры в Сумской области: откуда будут вывозить людей
07:23
Враг продолжает бомбить критическую инфраструктуру: что известно на 6 часов утра
07:03
ВМС США направили в Черное море десантный корабль
Есть угроза высадки морского десанта на побережье Черного моря, но мы к этому готовы, – глава Одесской ОВА
06:57
Россия планирует применить химическое оружие, чтобы обвинить Украину, – Минобороны Британии
06:41
Всемирный банк
Всемирный банк выделит Украине дополнительно почти $200 млн
06:16
ЧАЭС
Электроснабжение на ЧАЭС возобновлено после еще одного повреждения линии оккупантами - МАГАТЭ
06:13
Обновлено
В Киеве были взрывы, повреждена многоэтажка. ФОТО, ВИДЕО
05:41
Эпифаний: Убивать российского оккупанта – это не грех
05:27
Украина таки примет участие в Евровидении
04:34
Япония расширила санкции против России
01:58
"В селах люди встречают противника и начинают бить его еще на подходе к городу", – руководитель обороны Николаева
01:49
Страшный сон России. Армия РФ один из главных поставщиков техники для нашей армии, - Зеленский
01:35
Отмена проверок, 2% налога для всех, ФЛП – добровольная уплата. Президент озвучил первые шаги налоговой реформы в Украине
01:16
Ликвидирован самолет, 4 вертолета и крылатая ракета оккупантов, - Воздушные силы ВСУ
00:57
Под Мариуполем уничтожили 150 российских военных и 10 единиц техники, разбили группу под Авдеевкой, на юге расстреляли подразделения морской пехоты, - Генштаб ВСУ
00:39
Зеленский предоставил безвиз иностранцам, помогающим Украине в войне с Россией
00:19
Муж Свитолиной выбил российского теннисиста из первой позиции мирового рейтинга
2022, понедельник
14 мартa
23:59
На Запорожье у окупантов потери на направлении Васильевка - Роды, - глава ОВА
23:50
Путин понимает, что проигрывает войну и пойдет либо на ужасную эскалацию, либо на компромисс, – Bellingcat
22:54
Система ПВО с начала полномасштабного вторжения сбила 45 воздушных целей, - Залужный
22:51
Христиане мира отрекаются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки агрессии Путина в Украине
22:40
Из Израиля в Украину прибыли врачи и мобильный госпиталь, - Ермак
22:40
Подсанкционный олигарх Абрамович замечен в аэропорту Израиля
22:20
Федоров рассказал о новых "цифровых" санкциях против России
22:07
Редактор российского Первого канала выбежала в эфир с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видео с призывом выходить на протесты
22:00
Суд в Гааге примет решение о войне РФ против Украины 16 марта
21:58
Европейское агентство авиабезопасности приостановило действие всех сертификатов, выданных авиакомпаниям России
21:28
Журналист Fox News получил ранение под Киевом
21:14
Мария Захарова
Офис генпрокурора объявил подозрение "голосу" МИД РФ Захаровой
21:00
В Минцифре запустили официальный сайт для помощи Украине в криптовалюте, - Федоров
20:51
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 600 гражданских людей, - ООН
20:39
Эксклюзив
Владимир Омелян
Путин подвел Пекин: Украину не удалось взять за 2 дня, – политический эксперт Владимир Омелян
20:29
Госкомтелерадио ввело запрет на ввоз и распространение издательской продукции из России
20:27
"Работать и поддерживать экономику": одна из крупнейших ІТ-компаний открыла новый офис в Ужгороде
20:23
"С каждой бомбой Россия отдаляется от мирового сообщества": Шольц и Эрдоган осудили действия Кремля в Украине
20:22
ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций
20:13
Россия устроила геноцид в Изюме на Харьковщине. Никаких шансов для гуманитарного коридора нет, - Денисова
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV