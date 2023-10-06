Семь нерабочих МиГ на запчасти, вагоны, грузовики, танкер: Украина удалит более 800 единиц движимого имущества РФ
Правительство одобрило проект Указа Президента Украины о введении в действие решения СНБОУ о принудительном изъятии имущества государства-агрессора и его резидентов, согласно которому будет изъято более 800 единиц движимого имущества
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Кабинет Министров на заседании 6 октября 2023 принял решение, согласно которому будет изъято более 800 единиц российского движимого имущества. Проект Указа был разработан Министерством экономики, предварительно документ был рассмотрен и рекомендован к представлению на рассмотрение Правительства Межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством Первого вице-премьер-министра Украины – Министра экономики Украины Юлии Свириденко.
"Проведена значительная работа по верификации активов, которыми владеет государство-агрессор на территории Украины, уточнение имеющихся данных. Особое внимание мы уделили доказательной базе - Украина должна иметь безупречные юридические позиции на случай обращения агрессора в международные судебные органы. Подвижное имущество - вагоны, грузовики, специальная техника - будет работать на экономику Украины или будет усиливать обороноспособность нашего государства на фронте", - отметила Юлия Свириденко.
Согласно одобренному Правительством проекту Указа Президента предлагается изъять:
- около 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн и др.;
- нефтеналивной танкер;
- более 300 грузовых и легковых автомобилей;
- автоцистерны;
- строительную технику;
- авиационные двигатели
В частности, будут изъяты 7 МиГ-25 ВС РФ в нерабочем состоянии, которые пойдут на запчасти к украинским боевым самолетам.
Отмечается, что принудительное изъятие в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов осуществляется без компенсации или возмещения.
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Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского 2 октября перед главами МИД стран ЕС он заявил , что санкционного давления на Россию уже мало, ведь у них увеличивается количество ударных дронов, а авиаудары российских террористов учащаются. Он считает, что совместная работа стран ЕС должна быть направлена против любых форм и схем обхода санкций по России.
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