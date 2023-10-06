Семь нерабочих МиГ на запчасти, вагоны, грузовики, танкер: Украина удалит более 800 единиц движимого имущества РФ

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Кабинет Министров на заседании 6 октября 2023 принял решение, согласно которому будет изъято более 800 единиц российского движимого имущества. Проект Указа был разработан Министерством экономики, предварительно документ был рассмотрен и рекомендован к представлению на рассмотрение Правительства Межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством Первого вице-премьер-министра Украины – Министра экономики Украины Юлии Свириденко.

"Проведена значительная работа по верификации активов, которыми владеет государство-агрессор на территории Украины, уточнение имеющихся данных. Особое внимание мы уделили доказательной базе - Украина должна иметь безупречные юридические позиции на случай обращения агрессора в международные судебные органы. Подвижное имущество - вагоны, грузовики, специальная техника - будет работать на экономику Украины или будет усиливать обороноспособность нашего государства на фронте", - отметила Юлия Свириденко.

Согласно одобренному Правительством проекту Указа Президента предлагается изъять:

около 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн и др.;

нефтеналивной танкер;

более 300 грузовых и легковых автомобилей;

автоцистерны;

строительную технику;

авиационные двигатели

В частности, будут изъяты 7 МиГ-25 ВС РФ в нерабочем состоянии, которые пойдут на запчасти к украинским боевым самолетам.

Отмечается, что принудительное изъятие в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов осуществляется без компенсации или возмещения.