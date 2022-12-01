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Семь "гепардов" и 100 тыс. аптечек: Германия обнародовала новый пакет военной помощи Украине

1 декабря, 2022 четверг
20:06
Мир

Германия приняла новый пакет военной помощи Украине, в который, в частности, вошли семь зенитных самоходных установок Gepard

Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.

Как отмечается в сообщении, военная поддержка Украины в планировании/выполнении включает 7 самоходных зенитных установок GEPARD и 100 тысяч аптечек.

Кроме того, в правительстве Германии отметили, что на этой неделе Украине передали:

  • 3 мостоукладочных танка BEAVER
  • 10 беспилотных надводных кораблей (ранее: 2)
  • 65 единиц охраны границы (ранее: 53)
  • 14 000 спальных мешков (ранее: 10 000)
  • Запчасти Ми-24
  • 30 машин скорой помощи.

В сообщении подчеркнули, что из соображений безопасности федеральное правительство Германии воздерживается от обнародования деталей о способах и датах транспортировки помощи до момента ее передачи.

Справочно. Gepard – зенитная самоходная установка, предназначенная для прикрытия сухопутных войск и уничтожения воздушных целей. Она способна вести огонь со скоростью до 1000 выстрелов в минуту.

  • 14 сентября Германия передала Украине четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов. В настоящее время 30 таких танков были поставлены в Украину из запасов производителя KMW.

  • 30 ноября стало известно, что правительство Германии хочет передать Украине больше самоходных артиллерийских установок Gepard для защиты от российских атак.

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