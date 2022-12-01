Семь "гепардов" и 100 тыс. аптечек: Германия обнародовала новый пакет военной помощи Украине
Германия приняла новый пакет военной помощи Украине, в который, в частности, вошли семь зенитных самоходных установок Gepard
Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.
Как отмечается в сообщении, военная поддержка Украины в планировании/выполнении включает 7 самоходных зенитных установок GEPARD и 100 тысяч аптечек.
Кроме того, в правительстве Германии отметили, что на этой неделе Украине передали:
- 3 мостоукладочных танка BEAVER
- 10 беспилотных надводных кораблей (ранее: 2)
- 65 единиц охраны границы (ранее: 53)
- 14 000 спальных мешков (ранее: 10 000)
- Запчасти Ми-24
- 30 машин скорой помощи.
В сообщении подчеркнули, что из соображений безопасности федеральное правительство Германии воздерживается от обнародования деталей о способах и датах транспортировки помощи до момента ее передачи.
Справочно. Gepard – зенитная самоходная установка, предназначенная для прикрытия сухопутных войск и уничтожения воздушных целей. Она способна вести огонь со скоростью до 1000 выстрелов в минуту.
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14 сентября Германия передала Украине четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов. В настоящее время 30 таких танков были поставлены в Украину из запасов производителя KMW.
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30 ноября стало известно, что правительство Германии хочет передать Украине больше самоходных артиллерийских установок Gepard для защиты от российских атак.
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