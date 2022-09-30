Об этом Дмитрий Кулеба написал в Facebook.

"Сегодня гарантировать коллективную безопасность Украины и евроатлантического пространства можно только обеспечив действие семи элементов", - считает глава внешнеполитического ведомства Украины.

По его словам, эти элементы обсуждались на состоявшемся в пятницу заседании СНБО, 30 сентября.

"1. Расширение международной коалиции в поддержку Украины. На это работает интенсивная дипломатия последних недель, включая десятки переговоров президента и активную работу украинской делегации на Генассамблее ООН, где мы сосредоточили свое внимание на привлечении прежде всего стран Азии, Африки и Латинской Америки.

2. Увеличение поставок оружия в Украину, снятие всех политических преград для всех типов и объемов оружия для украинской армии. Мы сделаем все, чтобы после этой попытки аннексии Украина получила еще большее оружие.

3. Значительное повышение санкций против России в секторах энергетики, финансов, атомной энергетики и остальных.

4. Вступление Украины в НАТО и ЕС. Членство Украины в НАТО давно назрело и перезрело. Украина уже является неотъемлемой составляющей евроатлантической безопасности. У нас еще нет над собой зонтика пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины, под защитой наших Вооруженных Сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого в этих новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ и позволяет нашим партнерам занулить и не повторять ошибки, сделанные с 2008 года.

5. Киевский договор безопасности как гарантия безопасности для Украины на пути к нашему членству в НАТО.

6. Киевский договор безопасности как модель безопасности для всех стран, которые не являются участниками коллективных договоров безопасности или пока не имеют гарантий безопасности от третьих стран.

7. Активное противодействие других стран евроатлантического пространства российским военным и гибридным угрозам, а также внедрение ими эффективной стратегии ядерного сдерживания России", – написал Дмитрий Кулеба.

30 сентября глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей. "Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

Позже США ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В перечень вошли все члены российского парламента, а также семьи российских чиновников, в частности Шойгу и Медведева.

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