Семь депутатов "Голоса" вышли из партии, съезд поддержал решение
Семь народных депутатов фракции "Голос" вышли из партии
Об этом сообщила нардеп Юлия Клименко в комментарии Радио Свобода .
"Связано это с тем, о чем мы говорили и просили сделать - демократизация устава, положения и проведение свободных выборов, что не произошло. Созывается фейковый съезд с ячейками, которые возглавляются помощниками Киры Рудик. Поэтому на этом мы ставим точку ", - отметила Клименко.
Депутат добавила, что, кроме нее, из партии выходят Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Роман Лозинский, Владимир Цабаль.В пресс-службе "Голоса" прокомментировали это решение.
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"Мы благодарны коллегам за работу и с уважением относимся к их решению выйти из партии, потому что действительно последние события показывают, что совместная работа по строительству партии невозможна. Уверены, что они понимают, что как депутаты, избранные от "Голоса", должны продолжить выполнять программу партии, с которой выиграли выборы ", - говорится в сообщении,
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