"Селтик" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч пройдет в Глазго и начнется в 22:00. Вживую игру покажет Megogo.

После 4 туров "Шахтер" имеет 5 очков и занимает в группе F третье место. "Селтик" с 1 пунктом на четвертой позиции.

"Реал" с 10 баллами лидирует и досрочно гарантировал место в плей-офф. "Лейпциг" с 6 очками – второй. В 5-м туре немцы сыграют против испанцев на своем поле.

Лига чемпионов

5-й тур

25 октября

"Селтик" (Шотландия) - "Шахтер" (Украина)

Глазго, Шотландия, стадион "Селтик Парк"

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo

11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4-м туре Лиги чемпионов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb