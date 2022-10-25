"Селтик" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Во вторник, 25 октября, в 5-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" в Глазго встречается с шотландским "Селтиком"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч пройдет в Глазго и начнется в 22:00. Вживую игру покажет Megogo.
После 4 туров "Шахтер" имеет 5 очков и занимает в группе F третье место. "Селтик" с 1 пунктом на четвертой позиции.
"Реал" с 10 баллами лидирует и досрочно гарантировал место в плей-офф. "Лейпциг" с 6 очками – второй. В 5-м туре немцы сыграют против испанцев на своем поле.
Лига чемпионов
5-й тур
25 октября
"Селтик" (Шотландия) - "Шахтер" (Украина)
Глазго, Шотландия, стадион "Селтик Парк"
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
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11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4-м туре Лиги чемпионов.
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