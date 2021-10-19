"Селтик" обыграл "Ференцварош" Зубкова в Лиге Европы
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы шотландский "Селтик" победил венгерский "Ференцварош"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Селтика" со счетом 2:0. "Ференцварош" пропустил голы от Кьога Фурухаси и Давида Тернбулла. На 62-й минуте полузащитник шотландцев Каллум Макгрегор не сумел реализовать пенальти.
Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков провел весь матч на скамейке запасных.
Лига Европы
3-й тур
19 октября
"Селтик" (Шотландия) - "Ференцварош" (Венгрия) 2:0
Голы: Фурухаси, 57, Тернбулл, 81
Нереализованный пенальти: Макгрегор, 62
- 30 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно проиграла итальянской "Роме".
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