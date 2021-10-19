"Селтик" обыграл "Ференцварош" Зубкова в Лиге Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Селтика" со счетом 2:0. "Ференцварош" пропустил голы от Кьога Фурухаси и Давида Тернбулла. На 62-й минуте полузащитник шотландцев Каллум Макгрегор не сумел реализовать пенальти.



Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков провел весь матч на скамейке запасных.



Лига Европы



3-й тур



19 октября



"Селтик" (Шотландия) - "Ференцварош" (Венгрия) 2:0



Голы: Фурухаси, 57, Тернбулл, 81



Нереализованный пенальти: Макгрегор, 62

30 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно проиграла итальянской "Роме".

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