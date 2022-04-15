Село Горенко в Киевской области разрушено почти на 80%, - спутниковый центр ООН

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Российские захватчики нанесли разрушение 77% территории села Горенко в Киевской области. Об этом свидетельствует карта Спутникового центра ООН. Учитывались повреждения, видимые на спутниковых снимках", - говорится в сообщении.







Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot