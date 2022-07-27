Сельхозтехника оккупантов налетела на мину возле Мариуполя во время попытки похитить украинский урожай, - Андрющенко
Местные жители сообщили о серии громких взрывов, прогремевших со стороны полей в окрестностях Мариуполя
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его данным, взрывы прогремели в полях Левобережного района и Сартаны, а самый громкий - со стороны Приморского района. Как передает Андрющенко, последний был слышен даже в селе Мелекино, расположенном на расстоянии 15 км. Отмечается, что причина - попытка кражи оккупантами украинского урожая. Вероятно, сельхозтехника наткнулась на мину.
Очевидцы сообщают о нескольких каретах скорой, выехавших на место происшествия.
Информация уточняется.
"Единственное, что должны помнить оккупанты и коллаборанты, - воровать украинское вредно для здоровья. А иногда - для жизни", - комментирует Андрющенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.84
Покупка 38.84Продажа 39.81
-
EUR
Покупка 39.07Продажа 40.23
- Актуальное
- Важное