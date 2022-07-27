Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, взрывы прогремели в полях Левобережного района и Сартаны, а самый громкий - со стороны Приморского района. Как передает Андрющенко, последний был слышен даже в селе Мелекино, расположенном на расстоянии 15 км. Отмечается, что причина - попытка кражи оккупантами украинского урожая. Вероятно, сельхозтехника наткнулась на мину.

Очевидцы сообщают о нескольких каретах скорой, выехавших на место происшествия.

Информация уточняется.

"Единственное, что должны помнить оккупанты и коллаборанты, - воровать украинское вредно для здоровья. А иногда - для жизни", - комментирует Андрющенко.

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