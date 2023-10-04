Съели конфеты с каннабисом: на Ямайке больше 60 детей попали в больницу

Об этом сообщает BBC , ссылаясь на слова министра образования страны.

По словам министра Фейвал Уильямс, у некоторых детей наблюдали рвоту и галлюцинации, нескольким поставили внутривенную капельницу, однако никто из них не находится в тяжелом состоянии.

"Врачи и медсестры делают все возможное, чтобы обеспечить выздоровление учащихся", - проинформировала она.

Дети учатся в школе, расположенной в районе Сент-Эннс-Бей, что в 80 км от столицы Ямайки Кингстона. Им от 7 до 12 лет.

Местные информагентства отмечают, что также пострадали дети из соседней школы. По словам директора, конфеты дети приобрели у незнакомца. Его сейчас разыскивает полиция.

На вероятной упаковке от конфет указано, что их запрещено продавать и употреблять детям, ведь каждая конфета содержит 100 мг психоактивного вещества дельта-8 тетрагидроканабинола (ТГК): такая доза считается высокой даже для взрослого человека.

Справочно. Ямайка декриминализировала хранение небольшого количества каннабиса для личного употребления в 2015 году. Однако, по словам министра здравоохранения Кристофера Тафтона, правительство не разрешает импорт пищевых продуктов, содержащих наркотики.