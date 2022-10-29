Об этом сообщило издание "Восточный Вариант" .

В апреле этого года Ямпольский контактный зоопарк, расположенный в Лиманском районе недалеко от районного лесничества, попал в оккупацию вместе с поселком городского типа Ямполем. На 10-й день после освобождения Лимана команда спасения и помощи пострадавшим от войны животных "VETMARKET Pluriton" приехала в этот город, чтобы начать волонтерскую деятельность.

"Команда спасения и помощи пострадавшим от войны животных "VETMARKET Pluriton" одними из первых заезжают в деоккупированные населенные пункты, оказывая помощь животным, которые жили на улице, или были оставлены людьми из-за боевых действий", - говорится в сообщении.

"Нам предоставили номер директора лесхоза. Мы позвонили ему и он заверил, что не всех животных успели эвакуировать и начал спрашивать нас: "Где же вы были раньше?". Мы ответили, что не можем эвакуировать животных из всех зоопарков подряд. Но он сказал, что с животными все хорошо, что их отпустили и кормят местные жители, им предоставляют убежище, поэтому мы продолжали ездить в Лиман, потому что там ситуация была ужасная. От голода животные в Лимане сплачивались и были готовы прыгать на людей. Ямполь давать помощь животным в самом населенном пункте. И спросили жителей о зоопарке. Здесь они рассказали нам все", – сообщил волонтер Виталий.

По словам жителей, в течение эвакуации было много смертей, животные бегали по поселку, их подкармливали местные жители. Когда россияне заняли всю территорию зоопарка, они принялись употреблять животных в пищу.

"Многие животные съели орки. Местные говорили, что съели кенгуру, мы пока не нашли костей, потому что их там очень много, они по всему зоопарку разбросаны. Был бизон, он бегал по поселку, а потом его убили и съели. Несколько ослов, страусов поели. Кто-то убежал, пони сейчас бегают по территории, мы занимаемся их эвакуацией", – говорит Виталий.

По предварительной информации, за время оккупации в зоопарке погибли два верблюда, кенгуру, бизон, часть поросят, птицы и волки.

"Страшная ситуация с волками. Люди говорят, что они были ручные. Они погибли, держа в лапах свою пустую миску, в закрытых вольерах. Мы нашли только скелеты. Они были закрыты и затянуты сетками, нам пришлось выбивать замок", – рассказал волонтер.

Сообщается, что сейчас команда волонтеров собирает материалы для того, чтобы обратиться в правоохранительные органы Украины по поводу преступления в отношении животных. Эвакуированные животные были вывезены в Днепр, сейчас им оказывается помощь.

30 сентября украинские военные заняли поселок Ямполь Донецкой области вблизи Лимана.

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