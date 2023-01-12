Об этом говорится на странице заведения в facebook.

В сообщении говорится, что в третью среду января в мире отмечается День музейных селфи, когда можно бесплатно прийти в любой музей и сфотографироваться с любимым экспонатом, однако в этом году заведение не может провести это событие, поскольку многие экспонаты были вывезены оккупантами, а здание находится на реставрации.

Заведение предлагает посетителям отправлять фото прошлых лет, чтобы поддержать Херсонский художественный музей.

"Ваши селфи, сделанные в музее до начала полномасштабной войны, до оккупации Херсона являются историческими документами. Поделитесь ими с музеем и всем миром!", - говорится в сообщении.

По условиям участия, 18 января нужно запостить в соцсетях (Facebook, Instagram, Twitter) старые фото из музея с хештегами #MuseumSelfie #MuseumSelfieDay2023 #art_museum_ks. Заведение, в свою очередь, обещает собрать все фото на официальных страницах музея.

Также в сообщении отмечается, что символ Museum Selfie Day от Херсонского художественного музея – бюст молодой девушки флорентийского скульптора Эмилио Фиаски – также был вывезен оккупантами под видом "эвакуации".

Оккупанты с 31 октября по 3 ноября под видом "эвакуации" разграбили Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко.

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