Селфи – это исторический документ: разграбленный оккупантами Херсонский музей просит присылать фотографии экспонатов, сделанные до войны
Херсонский художественный музей в День музейных селфи просит посетителей присылать фото, сделанные до начала полномасштабного вторжения, поскольку многие экспонаты были вывезены оккупантами
Об этом говорится на странице заведения в facebook.
В сообщении говорится, что в третью среду января в мире отмечается День музейных селфи, когда можно бесплатно прийти в любой музей и сфотографироваться с любимым экспонатом, однако в этом году заведение не может провести это событие, поскольку многие экспонаты были вывезены оккупантами, а здание находится на реставрации.
Заведение предлагает посетителям отправлять фото прошлых лет, чтобы поддержать Херсонский художественный музей.
"Ваши селфи, сделанные в музее до начала полномасштабной войны, до оккупации Херсона являются историческими документами. Поделитесь ими с музеем и всем миром!", - говорится в сообщении.
По условиям участия, 18 января нужно запостить в соцсетях (Facebook, Instagram, Twitter) старые фото из музея с хештегами #MuseumSelfie #MuseumSelfieDay2023 #art_museum_ks. Заведение, в свою очередь, обещает собрать все фото на официальных страницах музея.
Также в сообщении отмечается, что символ Museum Selfie Day от Херсонского художественного музея – бюст молодой девушки флорентийского скульптора Эмилио Фиаски – также был вывезен оккупантами под видом "эвакуации".
- Оккупанты с 31 октября по 3 ноября под видом "эвакуации" разграбили Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко.
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