Возвращаясь в дома, жители прибрежных общин застают только разруху, грязь, вонь и жалкий облик своих домов.

Об этом в репортаже Donbas Frontliner специально для Еспресо.TV.

Доставка воды и еды из Федоровки в село Ингулец гуманитарной миссией продовольственной программы ООН. Фото: Андрей Дубчак

Команда DF проехала по побережью Днепра от Запорожья до Херсона, чтобы увидеть и рассказать, с какой бедой столкнулись украинцы после российского теракта: Запорожье мелеет , Днепропетровщина погибает , Херсонщина и Николаевщина тонет сначала в воде, а затем в мусоре.

Семья сушит вещи во дворе подтопленного дома в поселке Афанасьевка. Фото: Андрей Дубчак

До ингулецких городков и сел, раскинувшихся по извилистым берегам реки, вода дошла на второй-третий день, но беды наделала не меньше.

От села к селу, от усадьбы к усадьбе, от огорода к огороду наблюдаем одинаково ужасную картину. Невыносимая вонь болота и гнили. Потрескавшиеся или разрушенные стены. Потолок, который упал в комнату или вот-вот рухнет. Извитый пол и размытая глина под ногами. Массовый черный налет на растениях и вещах. Выброшенная во двор прежняя жизнь хозяев — вымокшая мебель, одежда, детские игрушки, личные вещи и фотографии.

Подтопленный дом в поселке Федоровка. Фото:Андрей Дубчак

Есть общины, которые до сих пор практически отрезаны от "большой земли", потому что вода снесла мосты, которые соединяли их с остальным миром, как Афанасьевка, которая и до затопления имела форму острова, и Ингулец близ Федоровки, объездная дорога до которого занимает три часа. Проблему жителей этих сел решает либо дополнительный мост наскоро, либо, например, лодка дядя Саша, помогающая людям быстро добраться с одной стороны реки в другую.

Разлив реки Ингулец возле села Федоровка. Фото: Андрей Дубчак

В день, когда мы встретились, дядя Саша имел работы до краев. На своей старенькой и простой лодке он сделал несколько ходок с берега Федоровки через реку Ингулец в одноименное село, чтобы отвезти местным жителям ящики с гуманитарной помощью Фонда международной солидарности — еду и вещи первой необходимости, которые очень ждали люди в селе.

Дяда Саша возле пакетов с продуктами, которые возит своей лодкой. Фото: Андрей Дубчак

А кроме того, дядя Саша постоянно занимается и транспортными перевозками: вывозит из Ингульца людей, которые хотят эвакуироваться или имеют неотложные дела, и наоборот, доставляет их из Федоровки домой — как это было с пожилой женщиной, возвращавшейся в Ингулец после процедуры диализа. Дядя Саша никому не отказывает и берется за всю работу. Его дом прямо у реки, поэтому он всегда на месте и готов работать. Хорошо знает местные водные маршруты, мели и потребности людей.

Журналистка Алена Савчук на лодке дяди Саши. Фото: Андрей Дубчак

Когда мы прощаемся, он скромно просит помочь найти ему другую лодку. Говорит, по словам военных, это подлежит конфискации, но он любит свою работу и хочет дальше помогать соседям, и они без него тоже никак не справятся.

Автор текста – Алена Савчук.

Материал создан в рамках партнерства Эспрессо и Donbas Frontliner .

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