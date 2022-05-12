Об этом пишет The Brussels Times.

С начала российского вторжения в Украину около 78 тыс. беженцев из Украины прибыли в Бельгию. Власти страны официально зарегистрировали около 40 тыс. украинцев. Государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Сэмми Махди ранее сообщал, что Бельгия ожидает принять до 200 000 украинских беженцев.

Для размещения украинцев нужно еще 7200 постоянных домов. Самый большой спрос на жилье в Брюсселе. Значительная часть прибывших ранее нашли временное жилье в принимающих семьях. Издание отмечает, что это временное жилье, пока местные власти ищут другие варианты размещения.

Финансовая компенсация для хозяев жилья

Чтобы закрыть дефицит постоянного проживания, принимающим семьям в Брюсселе теперь будут выплачивать финансовую компенсацию.

"Эти надбавки будут поступать из государственных денег, выделенных на социальную интеграцию украинцев, и будут способствовать расходам домохозяйства", – сказал Пьер Верберен, координатор правительства брюссельского региона.

Финансовая поддержка может составлять около 150 евро на человека и дополнительно 50 евро на детей. Некоторые офисные помещения и другие здания модернизируют сантехникой и большими кухнями для временного размещения украинцев.

"Села" для беженцев

В столице Бельгии создадут "села" для размещения вынужденно перемещенных людей. Их построят, чтобы заселить около 500 украинских беженцев. Эти лагеря будут временным решением, пока для них найдут долговременное жилье. Издание сообщает, что помещения будут построены из качественных модулей, а не из контейнеров или палаток. Пока правительство не планирует строительство крупных лагерей, подобных появившимся по всей Европе во время кризиса сирийских беженцев.

Университеты Бельгии предлагают курсы для студентов из Украины.

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