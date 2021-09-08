"Сексуальное воспитание": Netflix показал трейлер третьего сезона сериала с Андерсон и Баттерфилдом

Об этом передает Еспресо.TV.

Американская компания Netflix представила официальный трейлер третьего сезона комедийного сериала "Сексуальное воспитание".

Новые серии появятся на сервисе с 17 сентября 2021 года.

В сериале зрителей ожидают актеры Джиллиан Андерсон и Эйси Баттерфилд.

Как известно, "Сексуальное воспитание" рассказывает историю шестнадцатилетнего подростка по имени Отис, который переживает развод родителей и живет с мамой, работающей секс-терапевтом. Однажды мальчик вместе со своей одноклассницей Мейв решает открыть в школе подпольные курсы сексуального воспитания.



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