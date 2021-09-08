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"Сексуальное воспитание": Netflix показал трейлер третьего сезона сериала с Андерсон и Баттерфилдом

8 сентября, 2021 среда
09:11
Культура Компания Netflix показала трейлер третьего сезона сериала "Сексуальное воспитание"

Компания Netflix показала трейлер третьего сезона сериала "Сексуальное воспитание" ( "Половое воспитание", Sex Education), который должен появиться на сервисе 17 сентября

Об этом передает Еспресо.TV.

Американская компания Netflix представила официальный трейлер третьего сезона комедийного сериала "Сексуальное воспитание".

Новые серии появятся на сервисе с 17 сентября 2021 года.

В сериале зрителей ожидают актеры Джиллиан Андерсон и Эйси Баттерфилд.

Как известно, "Сексуальное воспитание" рассказывает историю шестнадцатилетнего подростка по имени Отис, который переживает развод родителей и живет с мамой, работающей секс-терапевтом. Однажды мальчик вместе со своей одноклассницей Мейв решает открыть в школе подпольные курсы сексуального воспитания.
 

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Кино
Netflix
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