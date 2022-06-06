Сексуальное насилие россиян в Украине никогда не может быть прощено, оправдано или амнистировано, - доклад в Совбезе ООН
Принятые ранее документы Совета Безопасности ООН осуждают любые формы сексуального насилия, которое никогда не может быть прощено, оправдано или амнистировано
Об этом заявила специальная представитель по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамила Паттен на заседании Совбеза по ситуации в Украине.
Она подчеркнула, что количество сообщений о сексуальном насилии постоянно растет.
"С июня группа по наблюдению за соблюдением прав человека Управления Верховного комиссара ООН получила сообщение о 124 случаях сексуального насилия, связанных с конфликтом, в отношении женщин, девушек, мужчин и мальчиков", - отметила она, заметив, что большинство сообщений (56) касаются женщин.
В то же время, добавила Паттен, имеющиеся данные представляют лишь верхушку айсберга и не показывают масштабов сексуального насилия, обусловленного войной России против Украины.
"Я ожидаю дальнейших консультаций с представительством Российской Федерации при ООН о возможных формах сотрудничества в этой сфере, включая облегчение доступа в районы, не находящиеся под контролем украинского правительства", - сказала она.
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