Об этом заявила специальная представитель по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамила Паттен на заседании Совбеза по ситуации в Украине.

Она подчеркнула, что количество сообщений о сексуальном насилии постоянно растет.

"С июня группа по наблюдению за соблюдением прав человека Управления Верховного комиссара ООН получила сообщение о 124 случаях сексуального насилия, связанных с конфликтом, в отношении женщин, девушек, мужчин и мальчиков", - отметила она, заметив, что большинство сообщений (56) касаются женщин.

В то же время, добавила Паттен, имеющиеся данные представляют лишь верхушку айсберга и не показывают масштабов сексуального насилия, обусловленного войной России против Украины.

"Я ожидаю дальнейших консультаций с представительством Российской Федерации при ООН о возможных формах сотрудничества в этой сфере, включая облегчение доступа в районы, не находящиеся под контролем украинского правительства", - сказала она.

3 июня Национальная полиция начала 16 уголовных производств против военных РФ по фактам изнасилований, троим сообщили о подозрении.

30 мая Офис генпрокурора направил в суд первое дело военного РФ об изнасиловании во время войны

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