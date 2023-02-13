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Сексуальное насилие над детьми в Католической церкви: в Португалии обнародовали данные за 70 лет

13 февраля, 2023 понедельник
14:58
Мир

За последние 70 лет по меньшей мере 4 815 детей подверглись сексуальному насилию со стороны представителей Католической церкви в Португалии

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на отчет комиссии, занимавшейся расследованием.

В частности, 77% преступников были священниками. Большинство пострадавших – мужчины.

По словам главы комиссии, детского психиатра Педро Штрехта, пострадавшие подвергались насилию в католических школах, домах священников, исповедальнях и других местах.

Также добавляется, что обвинения поступали от людей разного происхождения из всех регионов Португалии, а также португальцев, живущих в других странах Европы, Африке и Америке.

Как отмечает агентство, ранее церковь уверяла, что готова "принять соответствующие меры". Реакция главы конференции епископов Хосе Орнеласа, присутствовавшего на обнародовании отчета, будет позже.

Также сообщается, что португальская комиссия начала свою работу в январе прошлого года, после того, как во Франции появился отчет о том, что около 3 000 священников и религиозных деятелей совершили сексуальное насилие над более чем 200 тысячами детей.

Работу комиссии финансировала Католическая церковь. На вопрос Reuters в декабре 2021-го, может ли это представлять угрозу независимости комиссии, Штрехт сказал, что в случае вмешательства церкви он "будет первым, кто выйдет и заявит об этом".

Общество
Криминал
Португалия
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