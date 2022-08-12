Сексуальное насилие на войне: генпрокурор Костин обсудил с представительницей генсека ООН сотрудничество по расследованию преступлений

Об этом сообщает в Telegram Офис генерального прокурора.

Участники встречи обсудили сотрудничество и экспертную поддержку в расследовании сексуального насилия, совершенного в ходе российского вторжения в Украину.

Андрей Костин рассказал представительнице генсека ООН о разработке концепции комплексной защиты пострадавших от сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта.

"Лучшие украинские и международные эксперты, в частности команда спецпредставительницы ООН, активно работают над практическими рекомендациями по обеспечению реабилитации пострадавших, предотвращению повторной виктимизации. Имплементация Концепции позволит идентифицировать преступления и эффективно реагировать на случаи сексуального насилия", - говорится в сообщении.

Прамила Паттен, в свою очередь, заверила, что ее офис и она лично готовы продолжать активную работу, в частности, непосредственно в Украине.

Также Костин и Паттен обсудили возможность участия команды спецпредставительницы ООН в межведомственной рабочей группе с широким кругом международных экспертов и представителей неправительственных организаций, призванной ускорить координацию экспертной помощи в расследовании сексуального насилия.

14 июля Ирина Венедиктова заявила, что Организация Объединенных Наций создаст команду экспертов для помощи Украине в расследовании сексуального насилия кафиров во время войны.

По состоянию на 24 июля было известно, что с начала полномасштабной войны ООН получила более 150 обращений по поводу случаев сексуального насилия, совершенного российскими военными в Украине.

4 августа стало известно, что Европейский Союз принял новое антикризисное мероприятие в размере 16 млн евро для поддержки доступа к образованию и помощи жертвам сексуального насилия в Украине

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