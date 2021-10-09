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Сексолог Святослава Федорец заявляет, что ее травят за текст о подростках и ЛГБТ

9 октября, 2021 суббота
13:18
Общество

Заместитель директора Ассоциации сексологов и сексотерапевт Украины, действительный член этой ассоциации, член Украинского союза психотерапевтов, сотрудница Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, сексолог и психолог Святослава Федорец говорит, что стала объектом преследования после того, как обнародовала свои впечатления о подростках на КиевПрайд

По ее словам, причиной тому является ее личный взгляд как специалиста на вопрос сексуальности несовершеннолетних, передает Еспресо.TV .

Этому посвящены последние сообщения на фейсбук-странице Федорец.

"Ребенок рождается с сексуальностью, но ребенок не рождается с половым влечением, не рождается с половой ориентацией", - отмечает сексолог.

Формирование половой ориентации, по ее мнению, является прежде всего не физиологическим процессом, а социальным, то есть формирующимся под влиянием окружающих, а также того, что человек во время полового дозревания слышит, смотрит, читает.

Именно в связи с такой ее публичной позицией Святославу Федорец стали обвинять в "антинаучных взглядах", "оценочных суждениях", а также писать на нее жалобы в Украинский союз психотерапевтов.

В подтверждение она приводит скриншоты.







Беспокойство тех, кто жалуется на сексолоа, прежде всего вызывают вот эти ее слова о последнем КиевПрайд:

"Большинство участников были подростки. 13-15-17 лет. Да, присутствовали и люди старшего возраста 20+, 30+, 40+ и т.д. Но процентная доля подростков была куда больше.

Отличительной чертой подросткового возраста является реакция группирования, то есть потребность подростков почувствовать принадлежность к определенной группе. Это объясняет, почему подростки 13-15-17 лет так легко вовлекаются в сообщество ЛГБТ.

Половая ориентация подростка все еще формируется, здесь возможны различные эксперименты, в том числе и с представителями своего пола. Но в основном это не про гомосексуализм, а именно о экспериментирование.

Однако, если подростка убеждать в обратном и создавать условия для закрепления таких экспериментов - он пойдет дальше".

Полностью анализ КиевПрайд от Святославы Федорец, которая лично посетила это мероприятие и пообщалась с его участниками и участницами, размещен здесь.

При этом сама психолог настаивает, что ее слова не имеют ничего общего с гомофобией.

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психология
ЛГБТ
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