Секс, наркотики и психические расстройства: Робби Уильямс анонсировал документальный фильм о себе
Популярный британский певец Робби Уильямс рассказал, каким будет его будущий фильм, заинтриговав, что раскроет в нем много информации о своей личной жизни
Об этом сообщает The Daily Mail.
Робби Уильямс обещает, что его документальный фильм, который выйдет на Netflix, будет насыщен сексом, наркотиками и психическими заболеваниями. Он также заявил, что нет никаких ограничений, когда дело доходит до съемок.
48-летний певец внимательно следит за тем, как идет работа над фильмом. Хотя съемки еще не начались, Робби Уильямс отметил: "Я уверен, что я выложу слишком много информации о своей жизни и прежних временах. Я с нетерпением жду, когда все начнется и я сам узнаю, кто я такой".
Звезда также сообщил, что в работе над фильмом не будет рамок. По его словам, создателям фильма "очень, очень повезло", ведь он хочет "разоблачить себя больше, чем кто-либо другой".
"Большинство людей хотят сделать какую-то чистую версию себя, потому что они боятся открывать слишком много своей реальной жизни. Аудитория это видит, а я не очень хорошо реагирую как зритель на это, поэтому я не буду этого делать", - заверил певец.
Вместе с этим, бывший певец "Take That", открыто рассказавший о своей многолетней зависимости от алкоголя, наркотиков и пищи, добавил, что не уверен, что позволит своим четырём детям появиться в шоу.
"Я не думаю, что дети будут привлечены. Я буду раздавать слишком много информации о внутренней работе своего ума", - добавил он.
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