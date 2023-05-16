В иске говорится, что Джулиани раздевался, принимал виагру и говорил Данфи, что удовлетворение его сексуальных потребностей является требованием работы.

Данфи подала иск в штате Нью-Йорк в понедельник. В нем говорится, что Джулиани начал издеваться над ней почти сразу после того, как ее наняли. Она заявила, что он заставил ее заниматься с ним оральным сексом против ее воли в его квартире.