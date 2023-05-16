"Секс - это требование работы": экс-адвоката Трампа Джулиани обвинили в сексуальном домогательстве
Бывшая сотрудница Ноэль Данфи экс-адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани подала на него в суд за сексуальные домогательства, требуя $10 млн
Об этом сообщает BBC .
Экс-сотрудница компании Джулиани Ноэль Данфи подала иск по гражданскому делу на $10 млн. Она утверждает, что Джулиани принуждал ее к сексу и делал расистские высказывания на работе.
В иске говорится, что Джулиани раздевался, принимал виагру и говорил Данфи, что удовлетворение его сексуальных потребностей является требованием работы.
Данфи подала иск в штате Нью-Йорк в понедельник. В нем говорится, что Джулиани начал издеваться над ней почти сразу после того, как ее наняли. Она заявила, что он заставил ее заниматься с ним оральным сексом против ее воли в его квартире.
В иске утверждается, что Джулиани "часто требовал, чтобы она работала обнаженной, в бикини или в коротких шортах с американским флагом на них, которые он купил для нее". Согласно иску Данфи сделала записи разговоров с Джулиани, которые включали сексуальные комментарии и требования секса, а также расистские, сексистские и антисемитские замечания.
Она также подала в суд за воровство зарплаты, утверждая, что эксадвокат Трампа отказался выплатить ей обещанную зарплату в 1 миллион долларов.
Пресс-секретарь Джулиани заявил, что он "решительно и полностью отрицает обвинения", описывая заявления как "чистое преследование и попытку вымогательства".
- 9 мая суд признал , что Дональд Трамп весной 1996 года предпринял попытку изнасилования в отношении Э. Джин Кэрролл - он должен возместить жертве $5 млн.
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