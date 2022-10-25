Об этом адвокат Марк Верксман заявил присяжным, пишет Variety.

Адвокат американского кинопродюсера обратился к присяжным, что им следует подготовиться к "потоку ложных и недоказательных обвинений" от женщин, которые пошли на сексуальные отношения с Вайнштейном по согласию, но спустя много лет стесняются и врут о том, что на самом деле произошло.

Он также отметил, что нет никаких доказательств против их клиента, и что каждая женщина, свидетельствующая в суде, является актрисой, которая будет играть свою роль, соответствующую нарративу #MeToo.

"Посмотрите на моего клиента, - сказал Верксман, указывая на Вайнштейна. - Он не Брэд Питт и не Джордж Клуни. Как вы думаете, эти красивые женщины занимались с ним сексом, потому что он горячий? Нет, потому, что он могущественный" .

Адвокат Вайнштейна сказал присяжным, что Голливуд сегодня изменился, но в те времена "секс по заказу" был нормой. По словам Верксмана, "секс был товаром" для "богатых и влиятельных мужчин", как его клиент.

"Транзакционный секс. Возможно, это было неприятно. А теперь стыдно. [Но] все это делали. Он это делал. Они делали это", - сообщил Верксман.

Адвокат Вайнштейна сказал, что движение #MeToo похоже на фильм, который превратил Вайнштейна в "голливудский Чернобыль", сняв его в "полуистлевшей радиоактивной" части в роли "плохого парня".

Он также подчеркнул, что женщины, которые судятся против Вайнштейна, "должны врать себе, вам, этому суду".

В то же время прокуратура заявила совсем другое, рассказав присяжным, что бывший голливудский продюсер и уже осужденный насильник был серийным хищником, который использовал деловые встречи в качестве прикрытия для сексуального насилия над женщинами в течение десятилетий. Защитник прокуратуры объяснил присяжным, что власть Вайнштейна позволили ему воспользоваться перспективными кандидатками в индустрии развлечений, нападая и преследуя их, из-за чего они боялись мести Вайнштейна. Во время вступительного слова прокурора присяжным были представлены цитаты женщин, выступающих свидетелями в судебном процессе, которые поделились своими обвинениями в насильственном оральном сексе, ощупывании, ласках и изнасиловании.

Адвокат обратил внимание присяжных на то, что все обвинения построены только на словах жертв, и нет никаких судебно-медицинских доказательств, таких как полицейский отчет или образцы ДНК.

"Если обвинитель ждет годами, обвинения сводятся к его словам", - сказал Верксман в суде.

Он также обвинил истиц в том, что они занимались сексом с Вайнштейном по собственному решению, "потому что хотели использовать свою связь с мистером Вайнштейном" и получить "что-то значимое в обмен на секс".

В феврале 2020 года суд признал Вайнштейна виновным в деле о сексуальном насилии в двух случаях

В июле 2021 года Вайнштейна перевезли из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где его ожидал новый суд по сексуальным преступлениям.

8 июня британская прокуратура предъявила обвинения против экс-продюсера в нападении на женщину в Лондоне в 1996 году.

11 октября 2022 года в Лос-Анджелесе начался суд над Гарви Вайнштейном, на котором заключенному экс-продюсеру выдвинули еще 11 обвинений в сексуальном насилии, за что ему грозит еще 140 лет за решеткой.

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