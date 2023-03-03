Прямая трансляция была в эфире Еспресо.

"Не может быть компромисса по санкциям, это то, что мы видим, что происходит. Мы благодарны за адвокацию нашим балтийским друзьям, это правда Латвия, Литва, Эстония. Эти государства всегда поддерживают максимально в ЕС, то, что мы видим. Мы работаем с аналитикой, как россияне обходят санкции, как они это делают, кто им помогает. К сожалению, есть государства, даже члены Европейского союза, которые не готовы мощно действовать", – заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что такие действия делают невозможной победу Украины, потому что военная инфраструктура РФ зависит от этого.

"Мы должны сделать все, чтобы не дать им возможности производить здесь количество оружия, с которым они к нам приходили и еще могут прийти. Но санкции действуют, важно дожать партнеров, как в Европе, так и во всем мире. Это то, где нам нужна помощь Латвии, у Латвии есть равноправный голос в ЕС, на площадке ООН. Мы высоко ценим, что этот голос за правду и за Украину", – говорит украинский лидер.

Речь также шла о необходимой военной технике, в частности артиллерии, как системах, так и амуниции, снарядах в большом количестве.

"Публично говорить о том, чего нам не хватает и государства, которые нам помогают, могут абсолютно публично поддерживать поставки того или иного оружия. Больше никаких секретов нет, какое у нас оружие.

Не стрелять по территории России, а их выбросить с нашей территории, что справедливо. Так же как и о самолетах, дефиците с самолетами, начать тренировочные миссии. Мы сегодня говорили с партнерами из Латвии, а также Литвы и Эстонии – могут нам помочь в соответствующих тренировочных миссиях", – добавил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что "танковая коалиция началась, однако есть соответствующий дефицит".