Об этом пишут журналисты The Guardian.

Отмечается, что репортеры пообщались с тремя добровольцами украинского секретного батальона "Братство", проводящего операции в тылу Российской Федерации. Интервью проводилось с 23-летним Тарасом, 21-летним Владиславом и их командиром 39-летним Алексеем.

"Их работа варьируется от похищения высокопоставленных чиновников Кремля до разрушения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории России", - говорится в материале The Guardian.

Утверждается, что добровольцы "Братства" имеют особый статус: технически они независимы от украинских ВС, однако действуют бок о бок с ними. Они настаивают, что российскому высшему командованию жизненно важно почувствовать настроение битвы на собственной территории.

В частности, Тарас рассказал о своей самой успешной операции по попытке уничтожения вертолета высокопоставленных должностных лиц российского МВД:

"Мы показали, что можем зайти на территорию России и действовать там... После того как россияне узнают, что на их территории работают диверсанты, им нужно перебросить много солдат, чтобы найти их. Это очень деморализует врага. Вертолет использовался российским руководством. И сам факт того, что украинские диверсанты стреляют по российским командирам для россиян, уже является точкой напряжения", - утверждает защитник.