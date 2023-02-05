Секретный украинский батальон спецназовцев проводит операции на территории РФ, - The Guardian
Журналисты The Guardian пообщались с добровольцами секретного украинского батальона "Братство", проводящего операции на территории РФ
Об этом пишут журналисты The Guardian.
Отмечается, что репортеры пообщались с тремя добровольцами украинского секретного батальона "Братство", проводящего операции в тылу Российской Федерации. Интервью проводилось с 23-летним Тарасом, 21-летним Владиславом и их командиром 39-летним Алексеем.
"Их работа варьируется от похищения высокопоставленных чиновников Кремля до разрушения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории России", - говорится в материале The Guardian.
Утверждается, что добровольцы "Братства" имеют особый статус: технически они независимы от украинских ВС, однако действуют бок о бок с ними. Они настаивают, что российскому высшему командованию жизненно важно почувствовать настроение битвы на собственной территории.
В частности, Тарас рассказал о своей самой успешной операции по попытке уничтожения вертолета высокопоставленных должностных лиц российского МВД:
"Мы показали, что можем зайти на территорию России и действовать там... После того как россияне узнают, что на их территории работают диверсанты, им нужно перебросить много солдат, чтобы найти их. Это очень деморализует врага. Вертолет использовался российским руководством. И сам факт того, что украинские диверсанты стреляют по российским командирам для россиян, уже является точкой напряжения", - утверждает защитник.
- В сентябре Владимир Зеленский наградил воинов Главного управления разведки Министерства обороны: он отметил, что большинство успехов разведки нельзя озвучивать публично, но результатом являются достижения на поле боя. В частности, под Киевом, на острове Змеином, в Харькове, на Донбассе, при защите Азовстали в Мариуполе, а также в тылу врага.
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