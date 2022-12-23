Об этом сообщили в The Guardian.

Первая от 24 февраля заграничная поездка Владимира Зеленского началась с секретного поезда в Польшу, следовавшего в страну во вторник 20 декабря.

На следующее утро президента заметили в Перемышле на железнодорожном вокзале вместе с сопровождавшей его послом США в Украине Бриджит Бринк. Об этом журналисты The Guardian пишут со ссылкой на кадры частного вещателя TVN.

Визит Зеленского планировался несколько дней и был организован тайно из-за беспокойства по его безопасности.

В Польше Зеленский сел на борт правительственного самолета США, 21 декабря приземлившегося на базе Эндрюс в Мэриленде вблизи Вашингтона.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил журналистам, что "не было "математической формулы" для правильного дня поездки Зеленского", однако он добавил: "это станет важной инъекцией импульса и поддержки США и союзников зимой".

"Администрация тесно консультировалась с Зеленским по поводу "параметров безопасности", чтобы он мог покинуть Украину, коротко посетить США и вернуться", - сказал чиновник на условиях анонимности.

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Напомним, Владимир Зеленский и Джо Байден встретились 21 декабря в Вашингтоне. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины".

К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.

А президент США Джо Байден заявил, что для его страны честь – быть с Украиной в объединенной защите от жестокой войны против России.

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