Секретные документы Пентагона мог обнародовать американец, а не союзник, - Reuters
Западные эксперты и официальные лица США подозревают, что обнародованные сверхсекретные военные документы с деталями мог распространить кто-то из американцев, а не союзников
Об этом информирует Reuters .
Секретные документы, с деталями, начиная от войны в Украине и размещения ПВО и заканчивая данными из Китая, Африки и израильского шпионского агентства "Моссад", заставили чиновников искать источник утечки. Некоторые западные эксперты по безопасности и официальные лица США подозревают, что это может быть американец, а не союзник.
"Сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы это была утечка информации из США, поскольку многие документы были только в руках США", - сказал в интервью эксвысокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Малрой.
Официальные лица Штатов заявили, что расследование находится на ранней стадии, не исключается возможность, что за обнародованием данных стоят пророссийские элементы.
Посольство России в Вашингтоне и Москве не отвечает на запросы о комментариях.
СМИ просмотрели более 50 документов с грифами "Секретно" и "Совершенно секретно", впервые появившихся в прошлом месяце, хотя некоторые опубликовали неделю назад.
"Некоторые оценки потерь на поле боя с Украины, похоже, были изменены, чтобы минимизировать потери России. Непонятно, почему, по крайней мере, один из них обозначен как несекретный, но содержит сверхсекретную информацию", - пишет ведомство.
Некоторые документы имеют отметку NOFORN, то есть их нельзя передавать лицам, не являющимся гражданами США.
Два американских чиновника сообщили, что документы могли быть подделаны, чтобы ввести следователей в заблуждение по поводу их происхождения и распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб интересам безопасности США.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- После этого Институт изучения войны отметил, что утечка секретных документов США усилила страх РФ перед контрнаступлением ВСУ.
- Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord.
- Также The Jerusalem Post отмечал: в секретных документах Пентагона, ранее распространившихся в соцсетях, есть информация о том, что Моссад подстрекал израильтян к протестам против судебной реформы.
- Украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
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