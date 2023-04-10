Об этом информирует Reuters .

Секретные документы, с деталями, начиная от войны в Украине и размещения ПВО и заканчивая данными из Китая, Африки и израильского шпионского агентства "Моссад", заставили чиновников искать источник утечки. Некоторые западные эксперты по безопасности и официальные лица США подозревают, что это может быть американец, а не союзник.

"Сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы это была утечка информации из США, поскольку многие документы были только в руках США", - сказал в интервью эксвысокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Малрой.

Официальные лица Штатов заявили, что расследование находится на ранней стадии, не исключается возможность, что за обнародованием данных стоят пророссийские элементы.

Посольство России в Вашингтоне и Москве не отвечает на запросы о комментариях.

СМИ просмотрели более 50 документов с грифами "Секретно" и "Совершенно секретно", впервые появившихся в прошлом месяце, хотя некоторые опубликовали неделю назад.

"Некоторые оценки потерь на поле боя с Украины, похоже, были изменены, чтобы минимизировать потери России. Непонятно, почему, по крайней мере, один из них обозначен как несекретный, но содержит сверхсекретную информацию", - пишет ведомство.

Некоторые документы имеют отметку NOFORN, то есть их нельзя передавать лицам, не являющимся гражданами США.

Два американских чиновника сообщили, что документы могли быть подделаны, чтобы ввести следователей в заблуждение по поводу их происхождения и распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб интересам безопасности США.