Секретарь Совбеза РФ Патрушев пригрозил "серьезными последствиями для всех литовцев" за ограничение транзита в Калининградскую область

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передают российские СМИ.

Литва нарушает принципы международного права, блокируя транзит большой группы товаров в Калининградскую область. Этот пример показывает, что нельзя доверять заявлениям Запада. Россия, безусловно, отреагирует на враждебные действия. Соответствующие меры прорабатываются и будут приняты вскоре, а их последствия повлияют на все население Литвы", - подытожил Патрушев.