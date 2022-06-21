Секретарь Совбеза РФ Патрушев пригрозил "серьезными последствиями для всех литовцев" за ограничение транзита в Калининградскую область
Россия готовит скорый и жесткий ответ для Литвы, от которого пострадают все жители балтийской страны
Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передают российские СМИ.
Литва нарушает принципы международного права, блокируя транзит большой группы товаров в Калининградскую область. Этот пример показывает, что нельзя доверять заявлениям Запада. Россия, безусловно, отреагирует на враждебные действия. Соответствующие меры прорабатываются и будут приняты вскоре, а их последствия повлияют на все население Литвы", - подытожил Патрушев.
- Напомним, 17 июня Железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большой перечень товаров, подпадающих под европейские санкции.
- В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите" и вызвали посла Евросоюза для объяснений.
- 20 июня Россия начала военный сбор в Калининградской области.
- 21 июня Литва разъяснила России мотивы ограничения транзита в Калининградскую область, а в ЕС назвали обвинение Россией Литвы "ложью и чистой пропагандой".
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