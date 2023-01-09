Об этом сообщают российские СМИ.

"События в Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого столкновения, натовские инструкторы гонят на смерть украинских ребят... Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может. И чем быстрее граждане Украины поймут, что их руками Запад воюет против России, тем больше жизней будет сохранено", - сказал Патрушев.

Секретарь совбеза РФ цинично добавил, что это Запад, а не Россия, терроризирующая мирных жителей Украины ракетными ударами, уничтожает украинский народ.

"Запад в угоду своим амбициям практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение погибать на поле боя и доводя остальное население до нищеты", - рассказал Патрушев.

7 ноября WSJ сообщил, что советник президента США Джейк Салливан провел тайные переговоры по войне в Украине с Николаем Патрушевым.

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