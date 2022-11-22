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Секретарь СНБО рассказал, сколько еще массированных атак может осуществить Россия, ввиду ее запасов ракет

22 ноября, 2022 вторник
22:40
война с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у России еще "слишком много" ракет С-300

Об этом он сказал в комментарии программе Свобода Live Радіо Свобода.

"У нас есть подлинная информация о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения. Имеем понимание, сколько осталось – определенных ракет осталось менее 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, много на территории РФ – это ракеты С-300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, на Харьковщину. У них их еще много. Относительно высокоточных ракет – мы четко осознаем, сколько они на сегодня их имеют. , то они бы точно не обращались в другую страну для того, чтобы им помогали ракетами", – рассказал он.

По словам Алексея Данилова, у России есть ресурс для 3-4 массированных атак, равноценных такой, которую она совершила 15 ноября.

"То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь о таком обстреле, который был 15 числа, то еще максимум три-четыре они могут осуществить такие обстрелы", - добавил секретарь СНБО.

  • Министр обороны Украины Алексей Резников 22 ноября обнародовал данные о количестве оставшихся в России ракет

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Алексей Данилов
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