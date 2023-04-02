Секретарь СНБО Данилов предложил 12 шагов по деоккупации Крыма

Об этом Алексей Данилов сообщил на странице в фейсбуке.

"Для этого московского мусора (гауляйтеров во временно оккупированном Крыму - ред.) хочу доходчиво нарисовать пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым, где они и им подобные будут целями номер один - чтобы навсегда отбить любому желание даже смотреть в сторону московии или открывать рот, прежде не подумав, комментируя что-то связанное с Украиной", - отметил он.

Секретарь СНБО предложил установить в Крыму памятник "российскому военному кораблю". Создать люстрационный механизм персональной оценки возможных преступлений, связанных с коллаборационной деятельностью и госизменой. "Относительно государственных служащих, судей, прокуроров, работников правоохранительных органов и других категорий лиц, которые на 2014 год находились в штате органов власти Украины, МВД, СБУ, МОУ и др., а после февраля 2014 года работали в российских оккупационных структурах, украинские суды определят, подлежат ли они уголовной ответственности, но если не подлежат, они лишаются государственных пенсий в том числе с запретом дальнейшего трудоустройства на работу в госорганах и органах местного самоуправления Украины. РФ должна обеспечить полную выдачу всех лиц, подозреваемых в Украине в государственной измене, а также российских военных преступников. Законное лишение свободы пропагандистов, которые "способствовали оккупации, милитаризации детского воспитания и разжиганию вражды против Украины украинцев, крымских татар и других национальностей". А также лишение их звания, пенсий, имущества и т.п. Граждане России, незаконно живущие на территории АР Крым, должны немедленно покинуть ее территорию. "Правочинства, совершенные не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, в том числе в отношении недвижимого имущества, признаются ничтожными - закон, действующий уже 9 лет". Демонтаж транспортного перехода в городе Керчь. "Реализуется комплексная программа "Детоксикация" – нейтрализация последствий многолетнего действия российской пропаганды на общественное сознание части населения полуострова". Создание документальной базы фактов преступлений РФ против граждан Украины, восстановление в правах украинских и крымскотатарских активистов. Немедленное увольнение всех граждан Украины, которых преследовала Россия по политически мотивированным признакам с 2014 года. Севастополь предлагают временно переименовать в "Объект №6", название которого позже изберет Верховная Рада Украины. Может быть, это будет Ахтиар.

"Детализованная и юридически выверенная программа разрабатывается Аппаратом СНБО Украины с привлечением широкого круга специалистов и экспертов, что будет отражено в новой редакции Стратегии деоккупации Крыма", – резюмировал Алексей Данилов.