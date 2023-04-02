Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Секретарь СНБО Данилов предложил 12 шагов по деоккупации Крыма

Секретарь СНБО Данилов предложил 12 шагов по деоккупации Крыма

2 апреля, 2023 воскресенье
10:51
война с Россией

Наказание гауляйтеров и коллаборантов, освобождение заключенных украинцев и крымских татар, демонтаж Крымского моста: секретарь СНБО Алексей Данилов наметил 12 шагов по деоккупации Крыма

Об этом Алексей Данилов сообщил на странице в фейсбуке.

"Для этого московского мусора (гауляйтеров во временно оккупированном Крыму - ред.) хочу доходчиво нарисовать пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым, где они и им подобные будут целями номер один - чтобы навсегда отбить любому желание даже смотреть в сторону московии или открывать рот, прежде не подумав, комментируя что-то связанное с Украиной", - отметил он.

  1. Секретарь СНБО предложил установить в Крыму памятник "российскому военному кораблю".
  2. Создать люстрационный механизм персональной оценки возможных преступлений, связанных с коллаборационной деятельностью и госизменой.
  3. "Относительно государственных служащих, судей, прокуроров, работников правоохранительных органов и других категорий лиц, которые на 2014 год находились в штате органов власти Украины, МВД, СБУ, МОУ и др., а после февраля 2014 года работали в российских оккупационных структурах, украинские суды определят, подлежат ли они уголовной ответственности, но если не подлежат, они лишаются государственных пенсий в том числе с запретом дальнейшего трудоустройства на работу в госорганах и органах местного самоуправления Украины.
  4. РФ должна обеспечить полную выдачу всех лиц, подозреваемых в Украине в государственной измене, а также российских военных преступников.
  5. Законное лишение свободы пропагандистов, которые "способствовали оккупации, милитаризации детского воспитания и разжиганию вражды против Украины украинцев, крымских татар и других национальностей". А также лишение их звания, пенсий, имущества и т.п.
  6. Граждане России, незаконно живущие на территории АР Крым, должны немедленно покинуть ее территорию.
  7. "Правочинства, совершенные не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, в том числе в отношении недвижимого имущества, признаются ничтожными - закон, действующий уже 9 лет".
  8. Демонтаж транспортного перехода в городе Керчь.
  9. "Реализуется комплексная программа "Детоксикация" – нейтрализация последствий многолетнего действия российской пропаганды на общественное сознание части населения полуострова".
  10. Создание документальной базы фактов преступлений РФ против граждан Украины, восстановление в правах украинских и крымскотатарских активистов.
  11. Немедленное увольнение всех граждан Украины, которых преследовала Россия по политически мотивированным признакам с 2014 года.
  12. Севастополь предлагают временно переименовать в "Объект №6", название которого позже изберет Верховная Рада Украины. Может быть, это будет Ахтиар.

"Детализованная и юридически выверенная программа разрабатывается Аппаратом СНБО Украины с привлечением широкого круга специалистов и экспертов, что будет отражено в новой редакции Стратегии деоккупации Крыма", – резюмировал Алексей Данилов.

Крым
оккупированные территории
Алексей Данилов
деоккупация Украины
Читайте также:
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
31 мартa, 2023 пятница
500 тысяч потерь вызовут резонанс в РФ, одно наступление ВСУ не будет равно победе: военные итоги недели
1 апреля, 2023 суббота
Си Цзиньпин отказался присоединиться к геополитическому конфликту РФ с Западом, - ISW
Автор
29 мартa, 2023 среда
В шаге от "китайского мира". Тайное оружие Запада
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.42
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
2 апреля
11:11
Россияне ударили по молоковозу в Сумской области, есть двое погибших
11:08
Укрэнерго отменило ограничение энергопотребления в трех областях
10:41
В оккупированном Мелитополе раздались взрывы в локомотивном депо
10:20
Эксклюзив
Динамика боев на Бахмутском направлении интенсивно меняется, - полковник СБУ Костенко
10:20
Трое британцев находятся в плену талибов в Афганистане, - Sky News
10:18
В правительстве Армении заявили, что не будут арестовывать Путина после ратификации Римского устава
10:05
OPINION
Как быстро устранить Путина
10:00
Оккупанты везут в Запорожскую область пирамидальные противотанковые сооружения "зубы дракона", - Андрющенко
09:53
Российские военные преступники в бегах. Французский паспорт и высокая должность в компании из ОАЭ для Магомеда Гаджиева?
09:43
Британская разведка: РФ потеряла в Украине до 200 тыс. человек, но большинство смертей произошло из-за небоевых причин
09:22
За прошлые сутки РФ выпустила 290 снарядов по Херсонщине, повреждены дома, есть погибший и раненые
08:57
Детей из Славянска будут эвакуировать принудительно: отказывающихся опекунов лишат обязанностей, - администрация
08:40
OPINION
Николай Княжицкий
В глаза нужно смотреть не Путину и не Си Цзиньпиню, а тем, кто наши настоящие друзья
08:37
Накануне от действий захватчиков 5 жителей Донбасса получили ранения
08:37
Эксклюзив
Во время войны Лавру превратили в антиукраинский "Антимайдан", - Эпифаний
08:23
Инфографика
На фото уничтожена военная техника оккупантов
За сутки Россия потеряла в Украине 560 военных, 4 артсистемы, 2 танка и БПЛА
08:10
Финские правоохранители заморозили активы российского центра науки и культуры в Хельсинки
08:05
OPINION
Мы будем страной стартапов, авантюристов и науки
07:55
ЕС выступит против каких-либо злоупотреблений со стороны России во время председательства в ООН, - Боррель
07:30
Вадим Гутцайт
Полномасштабное вторжение унесло жизни 262 спортсменов, - министр
07:08
За задержанным в РФ журналистом следили российские силовики, - WSJ
06:45
Оккупанты продолжают паспортизацию жителей и совершать мародерство, а ВСУ отбили более 7 атак, - Генштаб
06:20
Кремль не достиг военных целей, поставленных до конца марта, - ISW
01:31
Россияне обстреляли частные дома и критическую инфраструктуру в Херсонской области
00:37
В Мексике загорелся воздушный шар: по меньшей мере два человека погибли
2023, суббота
1 апреля
23:40
Боксера Заморила заставили убрать флаг Украины во время награждения на турнире в Литве
22:33
В Сумской области за день зафиксировано 46 прилетов в результате российских обстрелов
22:11
"Бавария" уверенно победила "Боруссию" в матче за первое место в Бундеслиге
21:51
Эксклюзив
Китай играет на истощение всех ключевых игроков, - Климкин
21:48
Во время отступления из Васильевки на Запорожье оккупанты планируют ликвидировать коллаборантов, - партизаны
21:28
Митрополит УПЦ (МП) Павел со своим адвокатом Олегом Поваляевым в зале суда
На два месяца с браслетом. Митрополиту Павлу присудили круглосуточный домашний арест
21:23
"Челси" неожиданно проиграл "Астон Вилле" в АПЛ: Мудрык отыграл 57 минут и упустил 2 голевых момента
21:03
Эксклюзив
Время вседозволенности Павла закончилось: за его действия также несет ответственность митрополит Онуфрий, - митрополит ПЦУ Драбинко
20:55
Морпехи уничтожили за день 5 оккупантов и хранилище с боеприпасами
20:53
Председательство в Совбезе ООН доказывает полное банкротство таких институтов, - Зеленский
20:46
Эксклюзив
Два человека сейчас правят в России, - Пионтковский
20:38
Швейцария присоединилась к десятому санкционному пакету Евросоюза, - Зеленский
20:35
Россия запустила новый фейк: якобы в Турции продается форма ВСУ
20:20
Оккупанты создали фейковые суды для депортации украинцев в отдаленные районы РФ, - Центр нацсопротивления
20:04
Обнародован гонорар Джошуа за первый бой после поражения от Усика
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV