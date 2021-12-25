Секретарь СНБО Данилов оценил угрозу российского вторжения
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что серьезного риска неизбежного вторжения России в Украину нет
Об этом Данилов заявил в интервью AFP.
По его словам, серьезного риска неизбежного вторжения российских войск в Украину нет, ведь наращивание российских войск у границ Украины с 93 тыс. человек в октябре до 104 тыс. в настоящее время - не критично.
"Мы не думаем, что это большое увеличение", – сказал Данилов.
Он добавил, что украинские власти не хотят пугать людей разговорами о войне, поскольку это дестабилизирует ситуацию внутри страны, что и является целью президента РФ Владимира Путина.
"Они хотят разорвать нашу страну на части, чтобы она перестала существовать в ее нынешних границах. Удастся ли? Нет, не удастся. Наши граждане будут защищать нашу страну", - убежден Данилов.
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Напомним, 22 декабря Алексей Данилов заявил, что у украинской границы на расстоянии 200 км находится 122 тыс. российских военных .
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