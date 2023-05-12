Секретарь СНБО Данилов: К зиме мы хотим полностью завершить войну

Об этом он отметил в интервью информационному агентству Report.

"До зимы мы хотим полностью завершить войну...", - сообщил он.

Отвечая на вопрос, завершится ли война полным восстановлением территориальной целостности Украины, в частности, освобождением Крыма, Данилов сказал:

"У нас есть общий план - освободить все наши территории от напавших на нас террористов. Единственный вопрос - время. Будет проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем бороться, сколько будет нужно".