Секретарь российского Совбеза Патрушев приехал в Иран. У Зеленского сказали зачем
9 ноября секретарь совета безопасности РФ Патрушев прибыл в Иран для "консультации по безопасности". У Зеленского рассказали зачем
Об этом пишет в твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Кремль истощен. Ресурсы России доходят до предела. Отсюда истеричные просьбы дать передышку ("переговоры"). Отсюда и визит Патрушева в Тегеран: поиск способа продолжить войну, получить ракеты/дроны, преодолеть свое ракетное истощение", - написал Подоляк.
Советник главы Офиса президента призвал партнеров на фоне событий удвоить помощь Украине.
Визит секретаря СБ России Николая Патрушева в Иран подтверждают и росСМИ.
Сообщается, что в Тегеране Патрушев "проведет плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран".
- 30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.
- 5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны. В то же время глава МИД Ирана утверждал, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины. В МИД Украины сказали: "Последствия будут масштабнее выгоды".
- В Институте изучения войны предположили, что за поставки дронов-камикадзе Иран будет просить Россию о помощи со своей ядерной программой, используя таким образом ее зависимость.
- 6 ноября спецпредставитель США по Ирану заявил, что Тегеран поставлял России дроны уже во время войны.
- 7 ноября в ГУР МО сказали, что украинским властям известно о планах России приобрести в Иране баллистические ракеты "Fateh-110" и "Zolfaghar" и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии.
- Аналитики считают, что Иран распространением информации о приезде секретаря Совета национальной безопасности России Николая Патрушева пытается продемонстрировать углубление сотрудничества с Москвой.
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