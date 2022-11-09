Об этом пишет в твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Кремль истощен. Ресурсы России доходят до предела. Отсюда истеричные просьбы дать передышку ("переговоры"). Отсюда и визит Патрушева в Тегеран: поиск способа продолжить войну, получить ракеты/дроны, преодолеть свое ракетное истощение", - написал Подоляк.

Советник главы Офиса президента призвал партнеров на фоне событий удвоить помощь Украине.

Визит секретаря СБ России Николая Патрушева в Иран подтверждают и росСМИ.

Сообщается, что в Тегеране Патрушев "проведет плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран".

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны. В то же время глава МИД Ирана утверждал, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины. В МИД Украины сказали: "Последствия будут масштабнее выгоды".

В Институте изучения войны предположили, что за поставки дронов-камикадзе Иран будет просить Россию о помощи со своей ядерной программой, используя таким образом ее зависимость.

6 ноября спецпредставитель США по Ирану заявил, что Тегеран поставлял России дроны уже во время войны.

7 ноября в ГУР МО сказали, что украинским властям известно о планах России приобрести в Иране баллистические ракеты "Fateh-110" и "Zolfaghar" и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии.

Аналитики считают, что Иран распространением информации о приезде секретаря Совета национальной безопасности России Николая Патрушева пытается продемонстрировать углубление сотрудничества с Москвой.

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