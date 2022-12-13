Сэкономят около 1 ГВт электричества: Зеленский предложил проект по закупке 50 млн. LED-ламп для Украины
Дефицит энергосистемы Украины могли бы существенно перекрыть 50 млн. LED-ламп, приобретение которых могут профинансировать международные партнеры
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже 13 декабря, передает Интерфакс-Украина .
По его словам, такая договоренность могла бы стать практическим результатом международной конференции.
"Это может показаться кому-то не столь существенным, но 50 млн LED-ламп позволят сохранить около 1 ГВт электричества", - отметил глава Украинского государства.
"Учитывая, что средний дефицит нашей энергосистемы – около 2,5 ГВТ, этот проект также мог бы существенно помочь", – подчеркнул он.
Стоит отметить, что на 13 декабря в энергосистеме Украины все еще есть значительный дефицит электроэнергии. Как сообщает Укрэнерго , ситуацию усложняет погода.
"Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад. На востоке враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы будут начаты после разрешения ВСУ", - говорится в сообщении.
- Премьер Денис Шмигаль заявил, что в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции , поэтому людей ждут существенные ограничения зимой.
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