Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже 13 декабря, передает Интерфакс-Украина .

По его словам, такая договоренность могла бы стать практическим результатом международной конференции.

"Это может показаться кому-то не столь существенным, но 50 млн LED-ламп позволят сохранить около 1 ГВт электричества", - отметил глава Украинского государства.

"Учитывая, что средний дефицит нашей энергосистемы – около 2,5 ГВТ, этот проект также мог бы существенно помочь", – подчеркнул он.

Стоит отметить, что на 13 декабря в энергосистеме Украины все еще есть значительный дефицит электроэнергии. Как сообщает Укрэнерго , ситуацию усложняет погода.

"Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад. На востоке враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы будут начаты после разрешения ВСУ", - говорится в сообщении.

Премьер Денис Шмигаль заявил, что в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции , поэтому людей ждут существенные ограничения зимой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb