Сегодняшнюю встречу с силовиками в Раде отменил Стефанчук по указанию Зеленского, - Порошенко

Об этом он сказал журналистам у Верховной Рады, передает Еспресо.TV.



Лидер партии "Европейская солидарность" получил подписные листы для внеочередного заседания Рады. Порошенко также сообщил, что руководство Верховной Рады отменило закрытое совещание с силовиками, которое было назначено на 16:00 по требованию фракций "Европейская солидарность" и "Голос".



"Вчера было принято решение о проведении закрытого согласительного совета украинского парламента с обеспечением всех требований секретности для заслушивания главнокомандующего Вооруженными силами, министра обороны, министра иностранных дел, министра внутренних дел, руководителей разведки по ситуации в стране", - напомнил Порошенко.



"Мы категорически против паники, и именно поэтому мы пытались передать свои предложения, приглашая Зеленского в парламент, предлагая принять участие во встрече с Зеленским в Офисе президента - чтобы использовать весь опыт, все знания, все связи в первую очередь для того, чтобы сохранить мир. Второе - чтобы защитить людей и защитить страну", - говорит Петр Порошенко.



"К сожалению, встреча была отменена Зеленским. Он дал поручение ее сорвать, а глава Верховной Рады повел себя не как глава украинского парламента, а как слуга - только слуга не народа, а слуга Зеленского", - отмечает Петр Порошенко.



"Сейчас они начинают обсуждать изменения в Регламент, когда им разрешат голосовать дистанционно. Они сбегут за границу и из-за границы будут принимать решения парламента. Мы сделаем все возможное, чтобы этого не допустить", - подчеркнул Порошенко.



Он также сообщил, что оппозиция требует в понедельник провести внеочередное заседание Рады.



"Мы призываем всех руководителей фракций и всех избирателей заставить "слуг" поставить подписи о немедленном проведении завтра внеочередного заседания, на котором рассмотреть наши законопроекты об увеличении бюджетного финансирования Вооруженных сил и другие наши законопроекты о повышении обороноспособности нашего государства. Речь идет и о повышении денежного обеспечения, и о комплектации стратегических резервов. И о выделении средств местному самоуправлению для немедленного развертывания систем территориальной обороны. Для доукомплектации Государственного оборонного заказа, закупки горюче-смазочных материалов, продовольствия в резервы, вещевого, медицинского и другого обеспечения", - напомнил Порошенко.



"Блокировку этого мы считаем не просто хаосом и безответственностью. Блокировку этого мы считаем действиями против Украины", - резюмирует пятый президент.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb