Сегодняшнюю встречу с силовиками в Раде отменил Стефанчук по указанию Зеленского, - Порошенко
Петр Порошенко требует в понедельник собрать внеочередное заседание парламента и принять необходимые решения для укрепления обороноспособности страны
Об этом он сказал журналистам у Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
Лидер партии "Европейская солидарность" получил подписные листы для внеочередного заседания Рады. Порошенко также сообщил, что руководство Верховной Рады отменило закрытое совещание с силовиками, которое было назначено на 16:00 по требованию фракций "Европейская солидарность" и "Голос".
"Вчера было принято решение о проведении закрытого согласительного совета украинского парламента с обеспечением всех требований секретности для заслушивания главнокомандующего Вооруженными силами, министра обороны, министра иностранных дел, министра внутренних дел, руководителей разведки по ситуации в стране", - напомнил Порошенко.
"Мы категорически против паники, и именно поэтому мы пытались передать свои предложения, приглашая Зеленского в парламент, предлагая принять участие во встрече с Зеленским в Офисе президента - чтобы использовать весь опыт, все знания, все связи в первую очередь для того, чтобы сохранить мир. Второе - чтобы защитить людей и защитить страну", - говорит Петр Порошенко.
"К сожалению, встреча была отменена Зеленским. Он дал поручение ее сорвать, а глава Верховной Рады повел себя не как глава украинского парламента, а как слуга - только слуга не народа, а слуга Зеленского", - отмечает Петр Порошенко.
"Сейчас они начинают обсуждать изменения в Регламент, когда им разрешат голосовать дистанционно. Они сбегут за границу и из-за границы будут принимать решения парламента. Мы сделаем все возможное, чтобы этого не допустить", - подчеркнул Порошенко.
Он также сообщил, что оппозиция требует в понедельник провести внеочередное заседание Рады.
"Мы призываем всех руководителей фракций и всех избирателей заставить "слуг" поставить подписи о немедленном проведении завтра внеочередного заседания, на котором рассмотреть наши законопроекты об увеличении бюджетного финансирования Вооруженных сил и другие наши законопроекты о повышении обороноспособности нашего государства. Речь идет и о повышении денежного обеспечения, и о комплектации стратегических резервов. И о выделении средств местному самоуправлению для немедленного развертывания систем территориальной обороны. Для доукомплектации Государственного оборонного заказа, закупки горюче-смазочных материалов, продовольствия в резервы, вещевого, медицинского и другого обеспечения", - напомнил Порошенко.
"Блокировку этого мы считаем не просто хаосом и безответственностью. Блокировку этого мы считаем действиями против Украины", - резюмирует пятый президент.
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