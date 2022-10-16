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Сегодняшняя Россия считает весь украинский народ предателями "русского мира", поэтому стремится его уничтожить, - Портников

16 октября, 2022 воскресенье
19:12
война с Россией Виталий Портников

Журналист Виталий Портников считает, что на политической карте мира никогда не будут сосуществовать демократическая Украина и путинская Россия, поэтому украинскому народу так важно победить

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Огромной причиной тех преступлений, которые были совершены российской армией на оккупированных территориях было то, что российские захватчики были просто шокированы тем, что люди, которых они считали своими, не проявляли к ним никакой склонности. И потому стали абсолютной мишенью для их преступлений, потому что оккупанты не просто их убивали, они еще и мстили им как предателям "русского мира", - сказал Виталий Портников.

Журналист убежден, что на политической карте мира не может существовать два государства, должна победить Украина, ведь это вопрос выживания украинской нации.

"И сегодняшняя Российская Федерация воспринимает украинцев как предателей, и это касается не только Путина, но и большого количества россиян. Весь русский народ не видит ничего безнравственного в том, что украинцы должны быть изгнаны из своих родных городов и уничтожены, если они будут сопротивляться. Этот конфликт экзистенциален, поэтому на политической карте мира никогда не будет этих двух государств: демократической Украины и путинской России. Может остаться только одно, и поэтому так важно победить путинскую Россию ради выживания украинской нации на ее исконных землях", - отметил он.

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Украина
Россия
Виталий Портников
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