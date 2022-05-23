Сегодняшний Давос показывает, что глобализация в классическом смысле подходит к концу, - дипломат Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что мир в ближайшие 10 лет коренным образом изменится, Украина самая первая готова к новой реальности и в сегодняшнем Давосе к нам должны прислушиваться на 100%
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Все то, что сейчас происходит и обсуждается в Давосе, на самом деле о том, что зависимость стран друг от друга, цепочки поставок ресурсов – все это видели как взаимосвязанные вещи, а теперь в значительной степени уходит в прошлое. Это очень четко видно не только по политическим заявлениям, но и по высказываниям бизнес-лидеров", - заметил эксминистр иностранных дел.
Дипломат привел к примеру одну из идей, которую Байден привез в Азию, и она дает возможность полностью пересмотреть цепочки критических поставок. Мы тоже должны делать то же самое, понимая, что у нас короткое плечо к Европе, что мы реально находимся на шелковом пути, соответственно, нам нужно воспользоваться своими плюсами. И это возможно только когда в Украине будут безопасность и предсказуемость.
"Но сегодняшний Давос подтверждает, что глобализация в классическом смысле подходит к концу. А вот что будет дальше, эксперты и политики над этим много работают и спорят, потому что никто не знает, как будет выглядеть будущее. Все привыкли, что мир глобален, а сейчас возникают реваншистские страны или те, которые хотят создать себе сферы влияния. Это значит, что мир в ближайшие 10 лет коренным образом изменится, к этому мы должны быть готовы. – отметил Климкин.
Павел Климкин добавил, что мы много об этом говорили, а нас слушали кто-то в полуха, а кто-то пытался что-то сделать, но не смог, теперь пусть учатся на своих ошибках.
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