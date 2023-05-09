Парад на Московии и очередное "победобесие" в стране-агрессоре

Нельзя сказать, что сегодняшний российский парад – это мощная акция, обычно они на парадах показывали до 200 образцов техники, на этот раз было всего 50, из которых 10 машин взяли у кадыровцев. Был один танк Т-34, других танков не было, потому что они либо на линии фронта, либо уничтожены. Также был отменен и воздушный парад с российскими самолетами, потому что они также уничтожаются и их становится все меньше. Во всяком случае, вряд ли это была демонстрация военной мощи, вышла, скорее, демонстрация российских поражений, которые мы наблюдаем и на линии фронта, и в оборонной промышленности РФ.

Парад был очень коротким по времени и по наполнению. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что парад в Москве длился 40 минут и стал кратчайшим, потому что Путин спешил скрыться в бункере.

Василий Павлов, военный историк и руководитель экспертной группы по внутренним коммуникациям Директората информационной политики в сфере обороны и стратегических коммуникаций Минобороны отметил, что единственным украшением парада в РФ стал танк Т-34. Павлов объяснил, что это последняя модификация танка времен Второй мировой войны, которую невозможно выпускать без наличия станков для элемента башни. Историк рассказал, что ходят слухи, что этот танк из партии, которая 3 года назад была передана Россией в Лаос, а затем вернулась обратно. То есть этот танк сам по себе — интересный экспонат и иллюстрация нынешней российской военно-технической политики.

Также, по словам Павлова, отсутствие упоминаний о СВО в речи Путина может быть вызвано тем, что люди, составляющие русские нарративы и пишущие ему речи, не смогли найти необходимых параллелей и не смогли подкрепить их событиями на фронте. За эти 2 сложных для Украины дня Россия все равно не смогла достичь чего-то существенного. Россияне так и не смогли взять столь долгожданный для них Бахмут, соответственно, РФ не укладывается в нарратив "пабодобеседия", потому что побед нет.

Павлов отметил, что России нечем привлечь даже возможных союзников — ведь парады для нее всегда были иллюстрацией экспортных возможностей. Сейчас ничего из техники не показано, из открытых источников мы знаем о количестве сорванных военных контрактов, то есть мы можем предположить, что российский ВПК ничего не может сделать, кроме как показать что-то на картинке из Шойгу.

Историк считает, что концепция того, что так называемая СВО это "новая Великая отечественная война", в настоящее время переживает коллапс. Он подчеркнул, что многие советские нарративы из концепта Великой отечественной войны сейчас не работают и, фактически, разрушены. Павлов считает, что Россия может придумать замену старым нарративам, однако они, по его мнению, не будут работать.

Он отметил, что Россия просто осквернила память тех людей, для которых 9 мая был праздник — для людей, которые действительно прошли и победили в той войне. Павлов сказал, что Россия и Советский Союз просто изменили смыслы, которые изначально существовали на этом празднике.

Новый пакет помощи от США

По поводу пакета военной помощи со стороны США для Украины — речь идет о пакете в размере $1,2 млрд. Это важный и объемный пакет, однако он предусматривает деньги, направляемые на закупку вооружений американской промышленности, то есть эти планируемые к закупке образцы через определенный время попадут в ВСУ.

Речь идет о 5 направлениях усиления наших Вооруженных сил: системы ПВО, боеприпасы и ракеты, оборудование для интеграции западных пусковых установок ракет и радаров в нашу систему ПВО, боеприпасы для борьбы с беспилотными комплексами, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и услуги коммерческих спутниковых.

Выделю 2 составляющие: во-первых, комплексы HAWK, их обещают нам уже длительное время. Они имеют дальность до 40 км, но проблема в том, что они были сняты с вооружения, долгое время находились на хранении и сейчас прилагаются значительные усилия, чтобы эти комплексы реанимировать и восстановить ракеты и радиолокационные станции. Эти комплексы могут уничтожать цели на расстоянии 40 км, достаточно хороший показатель, к ним много ракет, около 40 тысяч, только вопрос в том, чтобы действительно быстро их восстановить и передать Украине. HAWK вполне прилично могут сражаться с иранскими дронами.

Вторая важная составляющая в этом пакете – система для борьбы с дронами. В пакет входят новые системы, использующие в основе разработку компании Raytheon. Это такие ракеты, которые вылетают из пусковой системы и которые сами могут уничтожать вражеские дроны. Эта система называется Coyote Вlock 2, и, если она дойдет до Украины, это будет существенный прогресс для уплотнения наших ПВО ближнего действия.

Новые ракеты от Великобритании

Но, скорее всего, мы скорее увидим новые ракеты от Великобритании, потому что сегодня WP ссылаясь на публикацию в британском фонде закупки вооружений заявило о том, что Британия рассматривает вариант передачи Украине крылатых ракет Storm Shadow. Об этом уже неоднократно говорилось в разных публикациях, и мы видим прогресс. Эти ракеты имеют дальность до 300 км в экспортном варианте, они имеют вес боевой части 450 кг и они даже эффективнее систем ATCMS, о которых мы постоянно говорим.

Storm Shadow имеет большую точность и гарантированно может уничтожать разные цели, но эти ракеты используются для запуска из самолетов. Вероятно, для использования этих ракет необходимо адаптировать наши истребители или бомбардировщики. Это могут быть истребители типа Су-27 или Су-24.

Это крайне нужное решение, потому что позволит нам уничтожать вражеские аэродромы дальностью до 200-300 км, откуда взлетают российские самолеты, совершающие атаки по нашим объектам.

Есть нюанс, что четкое решение о передаче этих ракет не принято, но интересно, что в утечке информации из Пентагона также есть данные о том, что Британия готова как можно быстрее передать эти ракеты Украине.

О работе украинских систем радиоэлектронной безопасности

Олег Берестовой, офицер подразделения артиллерийской разведки, рассказал, что основная задача средств РЭБ — защитить украинскую артиллерию от вражеских дронов. Украинские РЭБ противодействуют сигналам вражеских беспилотников, таким образом срывая боевые задачи противника или даже "сажают" вражеские дроны.

Берестовый отметил, что указанные системы РЭС именно украинского производства, поскольку на Западе эти системы не развиты, в отличие от российских. РФ еще из СССР имеет мощную школу радиоэлектронной борьбы. Он считает, что силы РЭБ России – самые мощные в мире именно за счет советских наработок. Украина почти не получает системы РЭБ от Запада, однако союзники предоставляют средства радиоэлектронной разведки, помогающие более качественно обнаруживать дроны.

Офицер также рассказал, что, несмотря на активное использование РФ дронов "Ланцет", Украина может им противодействовать, подавляя навигацию этих БПЛА. Он объяснил, что особенность этих дронов в том, что они работают в паре с БпЛА "ZALA", которые приводят "Ланцеты", позволяя оставаться им незамеченными. Украинские воины подавляют спутники, что не позволяет дрону закончить наводку, из-за чего "Ланцеты" промахиваются.

Однако Берестовой подчеркнул, что враг адаптирует эти дроны. Он рассказал о новой враждебной разработке, где на камере "Ланцета" стоит алгоритм ИИ, позволяющий по видео анализировать цель и корректировать свое направление, чтобы точно в нее попасть. Он отметил, что ВСУ не придумали способ противодействовать этому, однако офицер считает, что когда эта технология станет массовой, украинские воины придумают средства борьбы против нее.

Напоследок скажу, что у нас есть целый кластер, занимающийся технологическими разработками, и я думаю, что потребность систем защиты для защиты от вражеских дронов должна стать первоактуальной для того, чтобы создавать свои образцы для борьбы с враждебными БПЛА.