Сегодня вторая промежуточная капитуляция России, – политолог Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Действительно, сегодня вторая промежуточная капитуляция России. Первая была не менее сенсационна, как вы прекрасно помните, – это 25 марта заявление заместителя начальника генерального штаба о том, что "мы никакого Киева брать не собирались", "мы там вообще неизвестно почему ", "мы вот здесь охраняем народ Донбасса". Это было радикальное изменение поставленных целей войны и признание своего поражения в битве за Киев. И вот, сегодня не менее сенсационное заявление. Что же это "хаймерсы" животворящие делают", - заметил политолог.

Андрей Пионтковский добавил, что последние три дня известно об исключительно точных ударах по штабам среднего звена и составам вооружений российской армии. Собственно, как выяснилось, никакой защиты от этих ударов у россиян нет.

"И вот сегодня мы слышим формулировку совершенно другой цели войны. Да, она по-прежнему нагла и неприемлема для Украины, но уже что-то другое, это признание Крыма, "ДНР", "ЛНР". И, вы знаете, что я заметил даже, пока не писал в твиттере, мне казалось или это случайность, но последние два дня в заголовках новостей, открывающих все российские информационные страницы, – не "война", не "специальная военная операция в Украине", а "защита Донбасса" от украинских атак". То есть какое-то решение о кардинальном изменении своих амбиций было принято два дня назад, по крайней мере одной из башен Кремля, которая имеет доступ к информационным каналам политики, а сегодня уже приобрела очень серьезную форму" – подчеркнул Пионтковский.

Ранее Бен Ходжес, генерал, экскомандующий Сухопутными войсками США в Европе, отметил, что Кремль находится в стратегическом шоке.

15 июля Путин срочно созвал совет безопасности РФ

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