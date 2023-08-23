В последнее время многие пишут об ответственности, неблагодарности и токсичности в украинском обществе. Одни говорят - "мы виноваты", другие - "вы все неблагодарные", третьи говорят о "вселенской усталости и унынии". А я хочу написать о благодарности и любви. Это о собственном опыте.

Сердцем народ как субъект, как проявленную свободу я ощутил на Майдане. Почувствовал именно его экзистенциальную природу. Когда не отдельное поколение бросило вызов системе, а весь осознавший себя народ. Такое чувство народа, вероятно, имеет отношение к концепции "народа как события в событии". Тогда нас было "восстание народа не по принуждению закона, но по зову самой своей природы".

Еще Гоббс различал народ как арифметическое множество индивидов, и народ как граждан политии. Это о переходе из аморфного населения, состояния бесправной массы, в состояние граждан, для которых политика становится жизненным содержанием и собственным интересом. Поэтому когда я говорю "народ", то это именно о гражданах, а не о населении.

На Майдане родилась вера в то, что граждане, мы с вами, действительно можем изменить мир. Эта вера не оставляет меня даже в серые времена инфодемий. Вера в народ, который имеет волю к свободе и справедливости, позволяла мне не попасть в ловушки простых решений и мономодельности, сузиться до выживания.

Но благодарность народу родилась во мне как раз в первый месяц большой войны. Эта благодарность состояла из слов и поступков конкретных людей, с которыми меня сводила судьба.

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В оккупации под Макаровом, когда в нашем колливинге, где нашли приют несколько семей с малыми детьми, заканчивались продукты, едой делились соседи, которых мы до этого не знали лично. Мы поддерживали друг друга под обстрелами и перед угрозой смерти. Я помню, как мы оказались в Винницкой области в холодном доме без отопления, и соседи несли еду и теплую одежду, как помогали кто чем мог. Как зашитые в мундир чиновники вдруг становились людьми, и, несмотря на все инструкции, помогали нам обустроиться на новом месте.

Сегодня локации нашего сообщества (Ашрама) находятся в домах, которые предоставили в безвозмездное (!) пользование наши друзья. Мы развернули "Зеленый хаб" в Тетеревском Коше, где формировались медицинские сумки для парамедиков, люди посылали туда все необходимое: от турникетов до дорогих лекарств. Сегодня мы создаем реабилитационное пространство "Лелечий Клин" в Хмельницкой области и я снова могу свидетельствовать о большой помощи, которую оказывают нам люди, от которых ее не ожидали.

Все время, с февраля 2022 года и по сей день, я вижу самоорганизацию, взаимодействие и готовность помогать. Я не вижу тотального уныния и токсичности в людях. Напротив, везде в украинцах я вижу живые признаки человечности. Мы прошли через страх перед угрозой ядерной бомбардировки, мы знаем, что поражение в этой войне будет означать геноцид и исчезновение нас как нации. Это сущностное осознание - в корнях общества. И оно дает силы жить дальше, дает нам волю держать строй и строить мир иной.

Да, иногда случаются существа, которые хотят на тебе заработать, которые лгут и воруют. Я сам критикую власть и отдельных чиновников. Мы все знаем, кто это. Нынешняя система управления в своих источниках несправедлива и античеловеческа. Скотское отношение военкомов и самодуров-командиров к тем, кого они посылают на смерть, коррупция на крови, массовая миграция — все это есть. Есть страх, боль и гнев простых людей.

Но, несмотря на это, мы видим, как растет уровень самоорганизации людей, возникают новые экопоселения, как множатся волонтерские инициативы, как вопреки налоговому террору создаются крафтовые производства, как подгорает у коррупционеров и уменьшается их "пищевое поле", как власть вынуждена прислушиваться к голосу народа, как выветривается "совок" из "диванов".

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Поэтому в моем внутреннем балансе любви и благодарности у меня есть профицит. Я благодарен воинам ВСУ, которые продолжают держать фронт, благодарен волонтерам и интеллектуалам, которые поддерживают состояние Любви. Я благодарен людям, проявляющим эту любовь. И эта благодарность безусловна.

Сегодня наше сообщество делает множество малых и больших дел, у нас практикуется экономика дарения, мы помогаем тем, кто в этом нуждается, поддерживаем пострадавших от войны. В своей работе нам не нужна формализованная благодарность или признание. Сегодня время нашей благодарности народу.

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Об авторе: Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества

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