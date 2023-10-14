Сегодня впервые за два года происходит редкое солнечное затмение "кольцо огня"
Сегодня произойдет солнечное затмение в виде "кольца огня", видимое в нескольких штатах США, Мексике и Южной Америке. Следующее подобное затмение произойдет только в 2046 году
Об этом сообщает ABC News .
Сегодня солнечное затмение в виде "кольца огня" впервые с июня 2021 года ошеломит наблюдателей.
В этом году солнечное затмение наблюдается в нескольких штатах от Орегона, Калифорнии, Невады, Юты и Колорадо на западе до Аризоны, Нью-Мексико и Техаса на юге. По данным NASA, оно также будет видно в Мексике, Центральной и Южной Америке.
"Это действительно уникальное событие, и мы так радуемся ему, потому что следующее полное затмение произойдет в апреле 2024 года, но не раньше 2044 года, а следующее кольцеобразное затмение, которое можно будет увидеть в этой части страны, действительно произойдет в 2046 году. Это будет долгий промежуток времени, когда мы не увидим это явление снова", - сказала доктор Келли Коррек, астрофизик и руководитель программы НАСА по изучению затмений в 2023 и 2024 годах.
Смотрите онлайн-трансляцию солнечного затмения:
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное