Сегодня впервые за два года происходит редкое солнечное затмение "кольцо огня"

Об этом сообщает ABC News .

Сегодня солнечное затмение в виде "кольца огня" впервые с июня 2021 года ошеломит наблюдателей.

В этом году солнечное затмение наблюдается в нескольких штатах от Орегона, Калифорнии, Невады, Юты и Колорадо на западе до Аризоны, Нью-Мексико и Техаса на юге. По данным NASA, оно также будет видно в Мексике, Центральной и Южной Америке.

"Это действительно уникальное событие, и мы так радуемся ему, потому что следующее полное затмение произойдет в апреле 2024 года, но не раньше 2044 года, а следующее кольцеобразное затмение, которое можно будет увидеть в этой части страны, действительно произойдет в 2046 году. Это будет долгий промежуток времени, когда мы не увидим это явление снова", - сказала доктор Келли Коррек, астрофизик и руководитель программы НАСА по изучению затмений в 2023 и 2024 годах.

Смотрите онлайн-трансляцию солнечного затмения: