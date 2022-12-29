Сегодня возможны несколько ракетных атак по территории Украины, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что 29 декабря Россия может прибегнуть к нескольким массированным атакам по территории Украины
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Собственно ничего нового не происходит. Россия в очередной раз прибегает к ракетному террору территории Украины. Главная цель - объекты энергетической инфраструктуры и топливно-энергетического сектора. На этот раз снова россияне начали обстреливать Украину крылатыми ракетами со стратегической авиации и кораблей", - рассказал Игнат.
Спикер Воздушных сил подчеркнул, что украинцам следует сохранять спокойствие и немедленно пройти в укрытия.
"Сегодня ожидается еще несколько волн ракетных атак по территории Украины. Сейчас сохраняем спокойствие и остаемся в укрытии. Поскольку даже сбитая российская ракета может нанести немало вреда. К тому же ракета может лететь в одном направлении, но затем изменить курс", - добавил он.
- Утром 29 декабря на территории Киевской и Сумской области работают украинские силы противовоздушной обороны
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